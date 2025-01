Profesjonalni, skuteczni i gotowi do działania – policyjni kontrterroryści w 2024 roku Data publikacji 10.01.2025 Powrót Drukuj Policyjni kontrterroryści to elitarne jednostki w polskiej Policji, których głównym zadaniem jest walka z terroryzmem. Służbę w nich pełnią policjanci wyszkoleni do działania w każdych warunkach, gotowi stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom. Akcje, w których biorą udział, często decydują o ludzkim zdrowiu bądź życiu. Stale doskonalą swoje umiejętności poprzez udział w szkoleniach w kraju i za granicą. Szkolą się m.in. ze: strzelectwa, nurkowania, skoków spadochronowych, działań bojowych, medycyny pola walki, działań wysokościowych. W polskiej Policji wiodącą rolę pełni Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”.

Ich zadania obejmują m.in. : zatrzymywanie szczególnie niebezpiecznych przestępców, działania minersko-pirotechniczne, rozpoznanie zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych, a także prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych.

Policyjni kontrterroryści korzystają z najnowocześniejszego sprzętu (TURy, drony, broń, pojazdy operacyjne), który pozwala im działać w najbardziej wymagających warunkach. Podczas swoich działań często współpracują z policyjnym lotnictwem, wykorzystując możliwości, jakie dają wielozadaniowe maszyny typu S-70i Black Hawk.

Akcje z udziałem policyjnych kontrterrorystów

W ubiegłym roku policyjni specjalsi brali udział w zatrzymaniu ponad 400 osób podejrzewanych o popełnienie najpoważniejszych przestępstw. W kwietniu np. funkcjonariusze CPKP „BOA” wspólnie z policjantami CBŚP i SPKP w Gdańsku zlikwidowali laboratorium 4-CMC, przejęli 3,8 tony klefedronu oraz zabezpieczyli 20 ton chemikaliów służących do produkcji narkotyków. Z przejętych substancji można byłoby uzyskać kilka milionów porcji dilerskich. Wartość czarnorynkową przejętych narkotyków oszacowano na ponad 61 mln zł.

Ogromna fabryka „kryształu” zlikwidowana przez CBŚP

W sierpniu z kolei funkcjonariusze CPKP „BOA” i SPKP w Olsztynie wraz z psem bojowym brali udział w obezwładnieniu mężczyzny, podejrzewanego o zabójstwo sąsiada przy użyciu broni palnej. Zatrzymanie poprzedziły kilkunastogodzinne negocjacje. W akcji wykorzystano pojazd opancerzony.

W październiku natomiast policjanci CPKP „BOA” uczestniczyli w realizacji sprawy prowadzonej przez funkcjonariuszy CBŚP w Poznaniu i Krakowie. Tym razem zatrzymano grupę przestępczą o charakterze zbrojnym zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających, w tym szmuglowaniem kokainy z krajów Ameryki Południowej. Policjanci byli wyposażeni w specjalistyczny sprzęt ochronny, w tym kombinezony zabezpieczenia chemicznego, które pozwalają wykonywać zadania w obecności niebezpiecznych substancji chemicznych.

Narkogang o charakterze zbrojnym rozbity

W każdym garnizonie działają również samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji. One również mają na swoim koncie wiele ważnych realizacji. W lipcu ubiegłego roku policjanci SPKP w Łodzi w jednym z dużych obiektów handlowych ujawnili papierową torbę z urządzeniem wybuchowym. Przy użyciu robota pirotechnicznego zneutralizowano urządzenie, które przygotowane było do zdalnej aktywacji, a następnie zabezpieczone środki umieszczono w specjalistycznym pojeździe z pojemnikiem gazoszczelnym do przewozu materiałów wybuchowych.

We wrześniu policjanci SPKP w Radomiu i Warszawie brali udział w zabezpieczeniu minersko-pirotechnicznym w powiecie siedleckim. W jednym z budynków gospodarczych doszło do pożaru i licznych wybuchów, w wyniku których śmierć poniósł mężczyzna. Jak ustalono, w miejscu tym przechowywane były znaczne ilości broni i amunicji, w tym: pociski artyleryjskie, bomby oraz granaty. Zabezpieczono m.in.: 50 kg amunicji pistoletowej, karabinowej, 107 granatów, 30 bomb różanego typu, 62 szt. pocisków, 274 zapalniki i 2 miny przeciwpiechotne.

Psy bojowe – wsparciem dla kontrterrorystów

W akcjach prowadzonych przez kontrterrorystów biorą także udział psy bojowe. Do służby trafiają zwierzęta, które ukończyły specjalistyczne treningi. Owczarki niemieckie, owczarki belgijskie i labradory są nieocenionym wsparciem podczas działań w warunkach bojowych.

Równolegle do procesu zmian strukturalnych w CPKP „BOA” i uzupełniania potrzeb materiałowo-sprzętowych nastąpiła specjalizacja w zakresie wykorzystania psów bojowych. W minionym roku zakupiono kolejnych 5 psów służbowych, które uczestniczyły w intensywnym szkoleniu pod czujnym okiem instruktorów. Obecnie w CPKP „BOA” i SPKP służy 15 psów bojowych.

Gotowi do zapewnienia bezpieczeństwa

Objęcie przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej stanowi dla służby kontrterrorystycznej ogromne wyzwanie w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa. Zważywszy na rangę i czas trwania tego wydarzenia utrzymanie najwyższego poziomu gotowości to priorytet każdej profesjonalnej służby stojącej na straży porządku publicznego i bezpieczeństwa kraju.

W celu podtrzymania możliwie najwyższej gotowości do działań przeprowadzono szereg ćwiczeń zgrywających, warsztatów i przedsięwzięć lokalnych. Zostały one zrealizowane we współpracy z takimi służbami, jak: ABW , ŻW , SOP , AW , JW GROM, JWK Lubliniec, CBA , Straż Graniczna, GOPR , Biuro Bezpieczeństwa Radiologicznego, Departament ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej oraz organizacjami zagranicznymi takimi jak: FBI , Centrum Wyszkolenia Alpejskiego Policji Włoskiej, Północna Prefektura Policji Estonii i Straż Graniczna Estonii.

► wspólne ćwiczenia BOA ze Służbą Ochrony Państwa na terenie Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, polegające na odparciu ataku i obezwładnieniu zamachowców, a następnie ewakuacji VIP-a za pomocą śmigłowca Black Hawk do miejsca bezpiecznego,

► ćwiczenia na terenie PGE Narodowy w Warszawie dotyczące prowadzenia działań w wypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym,

► ćwiczenia „Sokrates 24” na obiektach Wodociągów Warszawskich i Oczyszczalni Ścieków „Czajka”, których celem było sprawdzenie gotowości służb i przećwiczenie procedur przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz doskonalenie współdziałania służb. W ćwiczeniu udział wzięło: CPKP „BOA”, SPKP, WOT , Straż Pożarna,

► ćwiczenia dowódczo-sztabowe z zakresu reagowania kryzysowego „NEXUS-24”,

► ćwiczenia Hostage Rescue na pokładzie statków powietrznych z udziałem CPKP „BOA” i 10. Grupy Sił Specjalnych Armii USA oraz SPKP,

► symulacja sytuacji zakładniczej w środkach komunikacji lotniczej organizowana na terenie poligonu JW GROM wraz z SPKP i ABW.

Ponadto dołożono wszelkich starań, aby podnieść wiedzę i świadomość społeczną z zakresu profilaktyki antyterrorystycznej. W ciągu ostatniego roku jednostka CPKP „BOA” przeprowadziła 75 takich szkoleń dla ponad 2 100 osób, w tym dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kadry i studentów największych warszawskich uczelni wyższych, kadry Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatru Narodowego i Teatru Wielkiego w Warszawie, pracowników Ośrodka Studiów Wschodnich i pracowników Centrum Powiadamiania Ratunkowego numeru 112 w Warszawie.

Współpraca międzynarodowa

Istotnym elementem służby kontrterrorystów jest też współpraca międzynarodowa, m.in. w ramach grupy ATLAS, która zrzesza jednostki specjalne z krajów Unii Europejskiej. To doskonała okazja do wymiany doświadczeń i budowania kompetencji w obszarze dowodzenia, planowania, analizy zagrożeń i realizacji wszelkich działań z zakresu służby kontrterrorystycznej. Współpraca ta zaowocowała licznymi szkoleniami i ćwiczeniami, w których brali udział funkcjonariusze CPKP „BOA". Należały do nich m.in.:

► warsztaty międzynarodowe „Cooperation 2024” ze słowacką jednostką LYNX w ramach Grupy Atlas organizowane w Lest na Słowacji,

► warsztaty międzynarodowe zorganizowane przez CPKP „BOA” z zakresu skoków spadochronowych i lądowania w terenie przygodnym z pokładu policyjnego śmigłowca Black Hawk. Oprócz funkcjonariuszy CPKP „BOA” brali w nich udział operatorzy z włoskich i bułgarskich jednostek zrzeszonych w unijnej grupie zadaniowej ATLAS oraz JW GROM,

► szkolenie strzelców wyborowych, w którym brały udział jednostki specjalne policji z Ukrainy, Czech, Belgii, Portugalii i Litwy,

► szkolenie strzelców wyborowych zorganizowane przez czeską specjalną jednostkę interwencyjną wraz z jednostkami GSG9, DSU i Kobra,

► szkolenie z zakresu technik wysokościowych organizowany przez belgijską jednostkę DSU w Brukseli (Belgia),

► szkolenie w European Security Academy Training Center z zakresu wyszkolenia strzeleckiego oraz taktyki działania w terenie zurbanizowanym wspólnie z niderlandzką jednostką specjalną DSI,

► ćwiczenia terenowe dot. ataku radiologicznego o charakterze terrorystycznym współorganizowane przez węgierską jednostkę policji TEK w Budapeszcie,

► międzynarodowe warsztaty z zakresu wyszkolenia strzeleckiego ACTS organizowane przez chorwacką jednostkę kontrterrorystyczną w Zagrzebiu (Chorwacja).

Wzrasta zainteresowanie doborem „z cywila”

Od 2022 roku o przyjęcie do służby w strukturach jednostek kontrterrorystycznych Policji ubiegać mogą się również cywile. W minionym roku w ramach prowadzonych doborów do służby sprawdzono pod kątem posiadanych umiejętności około 200 kandydatów (w tym 68 cywili), spośród których prawie połowa zakończyła etap testów z wynikiem pozytywnym (w tym 27 cywili). Obecnie 30 funkcjonariuszy, którzy pozytywnie przeszli procedurę, rozpoczęło służbę w CPKP „BOA” a pozostałych 37 znalazło zatrudnienie w strukturach SPKP.

Specyfika służby wymaga, by kandydaci wyróżniali się pod względem cech psychomotorycznych. Selekcja nie koncentruje się jedynie na potwierdzeniu oczekiwanego poziomu wytrenowania fizycznego, ale również ma umożliwiać wytypowanie kandydatów o wysokiej sprawności intelektualnej pozwalającej na pracę w warunkach podwyższonego stresu, gdzie kandydat musi mieć świadomość odpowiedzialności za zdrowie i życie nie tylko swoje, ale i innych osób. Realizacja takiego procesu wymaga czasu, który potrzebny jest do przygotowania wyspecjalizowanej i wysoko wykwalifikowanej kadry gotowej do podjęcia najtrudniejszych zadań.

Aby zachęcić do wstąpienia w szeregi policyjnych kontrterrorystów w ubiegłym roku kolejny już raz na terenie lotniska Warszawa-Babice zorganizowano „Dzień Otwarty Służby Kontrterrorystycznej" oraz 30 spotkań, w których udział wzięło ok. 2600 osób, w tym: studenci wyższych uczelni, uczniowie klas maturalnych oraz funkcjonariusze policyjnych kursów podstawowych i specjalistycznych.

Sztandar dla BOA

Niezwykle ważnym wydarzeniem dla jednostki w minionym roku była uroczystość nadania sztandaru Centralnemu Pododdziałowi Kontrterrorystycznemu Policji „BOA”, która wpisała się w obchody Święta Policji tej służby. „Sztandar, który otrzymujemy jest nie tylko znakiem naszego oddania służbie i społeczeństwu, ale również zobowiązaniem do dalszego kształtowania naszego etosu zawodowego. Jest symbolem honoru, odwagi i solidarności, które są fundamentami naszej misji” - powiedział w trakcie uroczystości dowódca CPKP „BOA".

Sportowe osiągnięcia

Policyjni kontrterroryści dają dowód swojej sprawności fizycznej nie tylko w służbie podczas policyjnych realizacji, ale również podczas zawodów sportowych, w których chętnie biorą udział osiągając wysokie wyniki. W ubiegłym roku uczestniczyli m.in. w:

► XXVIII Ogólnopolskich Zawodach w Ratownictwie Górskim organizowanych przez GOPR Sudety,

► marszu terenowym Dancon March organizowanym przez misje KFOR i EULEX na terenie bazy Novo Selo zajmując 1 miejsce,

► zawodach siłowych Doublefit – 3 miejsce,

► Mistrzostwach Europy Strict Curl – 1 miejsce,

► Mistrzostwach Świata Federacji Global Powerlifting Committee – 3 i 2 miejsce,

► Biegu Dywizjonu 303 na dystansie 3,303 km – 1 miejsce,

► Biegu Tygrysa na dystansie 13 km – 1 miejsce,

► Maratonie Komandosa – 3 miejsce,

► Ultramaratonie Górskim w Krynicy na dystansie 100 km,

► Marszu Generała Nila na dystansie 44 km,

► zawodach strzeleckich organizowanych przez Marynarkę Wojenną RP – 1 miejsce,

► zawodach strzeleckich Baltic Shadow.