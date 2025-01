Wrocławscy kryminalni zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież rolls-royce’a wartego milion zł Data publikacji 15.01.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, dzięki bardzo skutecznej pracy operacyjnej zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież auta wartego milion złotych. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Dolnego Śląska. Na terenie jego posesji policjanci znaleźli również sprzęt służący do popełnia tego typu przestępstw. Podejrzanemu grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Do kradzieży auta doszło na terenie Niemiec we wrześniu ubiegłego roku. Przestępcy posługiwali się metodą na tak zwaną walizkę. Nazwa ta wzięła się stąd, że złodzieje używają do tego celu urządzenia, które wyglądem przypomina właśnie taki przedmiot. „Walizka” umożliwia kradzież samochodu nawet w kilka sekund.

Dzięki bardzo dobrze wykonanej pracy operacyjnej funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu ustalili miejsce przebywania, a następnie zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za kradzież luksusowego auta. Okazał się nim 47-letni mieszkaniec Dolnego Śląska.

Na terenie posesji zatrzymanego funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, kluczyki od pojazdów, urządzenia GPS oraz sprzęt służący do popełniania kradzieży samochodów.

Mężczyzna został zatrzymany i odpowie teraz przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Jak zabezpieczyć swoje auto przed złodziejem?

Wracają do łask metody, przy pomocy których zabezpieczaliśmy nasze pojazdy przed kradzieżą kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt lat temu. Jakie to metody? Już odpowiadamy – mechaniczne. Blokada skrzyni biegów lub koła kierownicy przy pomocy profesjonalnie zamontowanych rygli lub rozporowych pałąków zamykanych na klucz z pewnością skutecznie zniechęci złodzieja. Możemy również pomyśleć o zastosowaniu niefabrycznej blokady zapłonu, która może znacząco utrudnić kradzież pojazdu. Blokadę zapłonu stosuje się w pojeździe w celu unieruchomienia auta. Gdy blokada zapłonu jest włączona, a złodziej nie posiada wiedzy na temat sposobu jej dezaktywowania, nie uda mu się uruchomić silnika.