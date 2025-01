”Jak nas widzą tak nas piszą…”. Kolejne podziękowania dla policjantów wrocławskiej komendy miejskiej

Data publikacji 15.01.2025 Powrót Drukuj

Komendant Miejski Policji we Wrocławiu z pewnością może być dumny, wiedząc, że w szeregach wrocławskich policjantów są tacy, którzy swoją postawą oraz zaangażowaniem w codziennej służbie zwracają uwagę nie tylko przełożonych, ale przede wszystkim mieszkańców Wrocławia i powiatu. „Postawa Pana podwładnych jest godna do naśladowania przez wszystkich” - m.in. takie słowa padły w korespondencji adresowanej właśnie do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu insp. Rafała Siczek. Podziękowania przesłane przez jednego z mieszkańców Mokronosu Górnego dotyczą konkretnej sytuacji, podczas której funkcjonariusze interweniowali w związku z zawiadomieniami dotyczącymi próby włamań do domów, jakie miały miejsce właśnie na terenie tej miejscowości.