Bankowcy dla Cyberedukacji: Uważaj na ataki cyberprzestępców z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania

Data publikacji 16.01.2025

W ferworze pracy o mały włos sama nie uległam oszustom. W przerwie na planie zdjęciowym przejrzałam telefon a tam sms, że moja przesyłka jest ponadgabarytowa i muszę dopłacić minimalną kwotę 1,5 zł. W tym celu za pomocą załączonego linku należało pobrać oprogramowanie, a dokładnie aplikację do firmy kurierskiej, żeby dokonać tej niewielkiej dopłaty. Nigdy nie klikajcie w takie linki i nie ściągajcie takich aplikacji, ponieważ cyberprzestępcy w taki sposób usiłują uzyskać dostęp do waszego telefonu po to, żeby zainstalować złośliwe oprogramowanie. – przestrzega Katarzyna Skrzynecka w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.