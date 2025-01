Z archiwum X - po 9 latach sprawca został ustalony dzięki śladom zabezpieczonym na miejscu przestępstwa przez policyjnego technika Data publikacji 16.01.2025 Powrót Drukuj Bolesławieccy policjanci po 9 latach otrzymali pozytywną informację dotyczącą śladu zabezpieczonego na miejscu włamań do piwnic budynku wielorodzinnego. Właściciel linii papilarnych kolejny raz popełnił przestępstwo na terenie Polski i został zatrzymany, a jego odbitki palców drugi raz zostały wprowadzone do AFIS-u. Specjalista z daktyloskopii jednoznacznie potwierdził, że ślady zabezpieczone 9 lat temu należą do tej samej osoby. Podejrzany usłyszał zarzut, za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu prowadzili niewykrytą do tej pory sprawę z 2015 roku dotyczącą 2 kradzieży z włamaniem i 2 usiłowań popełnienia przestępstwa. Łupem sprawcy padły różnego rodzaju narzędzia o łącznej wartości 4 tysięcy złotych.

Na miejscu przestępstw pracował m.in. policyjny technik kryminalistyki, który ponad 9 lat temu zabezpieczył odciski linii papilarnych potencjalnego sprawcy. Ślad został zarejestrowany w automatycznym systemie identyfikacji daktyloskopijnej, z którego korzystają różne służby. Na przełomie 2023/2024 do bazy wprowadzono ślad zabezpieczany na miejscu przestępstwa przez inną jednostkę Policji, a podejrzany w sprawie został zatrzymany i tymczasowo aresztowany.

27-letni mężczyzna pochodzący z powiatu bolesławieckiego, zaprzeczył jakoby to on był sprawcą włamań w 2015. W związku z powyższym pobrano materiał porównawczy od aresztowanego i specjalista z zakresu daktyloskopii z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jednoznacznie potwierdził, że zabezpieczone odbitki palców w sprawie włamań do piwnic należą do zatrzymanego 27-latka.

Na początku 2025 roku policjant Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego bolesławieckiej jednostki zakończył postępowanie aktem oskarżenia wobec byłego już mieszkańca powiatu.

Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.