Ukrywał się w Polsce, szukali go Holendrzy Data publikacji 16.01.2025 Powrót Drukuj W ramach międzynarodowej współpracy za pośrednictwem sieci ENFAST (europejska sieć poszukiwań celowych) funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na terenie Dolnego Śląska zatrzymali Polaka, ukrywającego się przed niderlandzkim wymiarem sprawiedliwości za zbrodnie, której dokonał kilka lat temu.

W ramach współpracy międzynarodowej holenderskie organy ścigania zwróciły się do polskiej Policji o namierzenie poszukiwanego mężczyzny, który w 2017 roku doprowadził do śmierci swojego 3-miesięcznego dziecka. Został on skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności przez niderlandzki Sąd – wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania i Czerwoną Notę Interpolu. Po dokonanym czynie wrócił on do Polski i wiódł kilka lat normalne życie.

W styczniu 2025 r. holenderska Policja zwróciła się za pośrednictwem Punktu Kontaktowego ENFAST Komendy Głównej Policji do „dolnośląskich łowców głów” o namierzenie i zatrzymanie poszukiwanego Polaka. Stała współpraca w ramach ENFAST Biura Kryminalnego KGP z dolnośląskimi policjantami, wymiana informacji i kilka dni ustaleń pozwoliło namierzyć poszukiwanego w jednej z podwrocławskich miejscowości.

13 stycznia 2024 r. został on zatrzymany w najmniej oczekiwanym momencie. Funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zaskoczyli poszukiwanego w jego miejscu pracy. Nie spodziewał się „wizyty” policjantów.

Aktualnie wobec poszukiwanego Sąd Okręgowy we Wrocławiu zastosował areszt tymczasowy ekstradycyjny. Poszukiwany będzie oczekiwać na przekazanie go stronie holenderskiej lub dalsze odbywanie kary w kraju.