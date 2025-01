Policjanci zatrzymali kobietę za nawoływanie w sieci do zbrodni Data publikacji 16.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z toruńskiej komendy zatrzymali 66-latkę podejrzaną o kierowanie gróźb oraz publiczne nawoływanie w sieci do pozbawienia życia prezesa fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki ustaleniom funkcjonariuszy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Radomiu, toruńscy kryminalni sprawnie namierzyli podejrzewaną. Kobieta usłyszała już zarzuty. O wymiarze kary zdecyduje sąd.

Skoordynowane działania policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pozwoliły na namierzenie i zatrzymanie wczoraj (15.01.2025 r.), 66-letniej kobiety, która na jednym z portali społecznościowych zamieściła wpis zawierający groźby zaadresowane do prezesa fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czynności, które umożliwiły identyfikację podejrzanej, zostały wcześniej zrealizowane przez funkcjonariuszy z Wydziału Operacyjno–Śledczego Zarządu w Radomiu CBZC. Dzięki ich ustaleniom, policjanci z wydziału kryminalnego toruńskiej komendy mogli sprawnie namierzyć i zatrzymać podejrzewaną kobietę na jednym z osiedli w dzielnicy Mokre w Toruniu.

Tego samego dnia 66-latka została doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzuty kierowania gróźb oraz publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia innej osoby. Prokurator przychylił się do wniosku policjantów i zastosował wobec niej poręczenie majątkowe, objął policyjnym dozorem, zakazał kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego, a także wypowiadania się publicznego, w tym za pośrednictwem portali społecznościowych na okoliczności będące przedmiotem postępowania oraz zakazał opuszczania kraju.

Kobiecie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.