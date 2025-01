34-latka zachowała czujność i po telefonie z "banku" nie przelała na "bezpieczny rachunek" blisko 60 000 zł. Niestety zrobił to 39-letni Wrocławianin! Data publikacji 16.01.2025 Powrót Drukuj Kolejny wrocławianin został oszukany przez przestępców. Jest to jedna z dwóch podobnych historii, które różni finał. Cieszy fakt, że liczne kampanie społeczne m.in. wrocławskich policjantów, w których zawarty jest apel o to, by nie przekazywać pod żadnym pozorem pieniędzy obcym oraz liczne komunikaty o kolejnych oszukanych, przynoszą pozytywne efekty. Na policjanta, wnuczka, prokuratora, maklera giełdowego czy też, jak w tym przypadku pracownika banku, legend jest bardzo wiele… Boleśnie przekonał się o tym 39-letni wrocławianin, który stracił w ten sposób ponad 60 tysięcy złotych. Podobny telefon z "banku" odebrała 34-latka, która jednak zachowała czujność i nie przelała na "bezpieczny rachunek" blisko 60 000 zł.

Policjanci z dwóch komisariatów podległych wrocławskiej komendzie miejskiej otrzymali zgłoszenia o oszustwach metodą ”na pracownika banku”.

Schemat działania sprawców w obu przypadkach był podobny, jak w innych tego typu sytuacjach. Różnił je tylko finał. W jednym z nich oszust zadzwonił do 39-letniego wrocławianina i podając się za pracownika banku poinformował, że środki zgromadzone na jego rachunku bankowym są zagrożone i aby uniknąć utraty pieniędzy muszą być one przelane na wskazane konto, co ten uczynił tracąc ponad 60 000 złotych.

Podobny telefon z "banku" odebrała 34-letnia mieszkanka powiatu wrocławskiego. Jednak w jej przypadku oszustom nie udała się próba manipulacji i kwota blisko 60 tysięcy zł nie trafiła na "bezpieczny rachunek". Do policjantów z Długołęki szybko trafiła natomiast informacja o nieudanej próbie oszustwa.

Opisane przez nas kolejne tego typu historie świadczą jedynie o tym, że zawsze musimy być czujni i mieć się na baczności, zwłaszcza gdy chodzi o nasze pieniądze i dane wrażliwe. Każdorazowo, gdy proszeni jesteśmy o wykonanie transakcji z naszego rachunku bankowego, przekazanie danych służących do logowania na konto bądź gotówki nieznanej nam osobie, bądź wpłatę we wskazanym przez „konsultanta bankowego” wpłatomacie, zastanówmy się, czy nie jest to potencjalne oszustwo. W takich przypadkach należy bezwzględnie starać się zweryfikować tożsamość osoby, która do nas dzwoni, albo kontaktuje się z nami w inny sposób, np. poprzez SMS, komunikator internetowy, czy pocztę elektroniczną. Warto dwa razy zastanowić się i dokładnie wszystko sprawdzić przed wykonaniem czynności zleconej nam przez głos w słuchawce, aby nie stracić życiowych oszczędności, tak jak zrobiła to opisana przez nas 34-letnia kobieta.

Pamiętajmy także, aby nigdy nie przekazywać żadnej nieznanej nam osobie, loginu i hasła do platform bankowości internetowej, danych karty płatniczej, lub numerów PIN czy kodów BLIK. Są to informacje poufne i mogą być tylko w posiadaniu ich użytkownika. Nikt nie ma prawa wymagać od nas ich podania, a prawdziwy przedstawiciel banku nigdy o to nie zapyta.

Nawet w sytuacji, w której zostaliśmy poinformowani o potencjalnym zagrożeniu np. próbie podjęcia środków z naszego rachunku bankowego przez nieznaną nam osobę, należy spokojnie przemyśleć, czy środki zgromadzone na rachunku naprawdę mogą być w niebezpieczeństwie, a może rozmowa prowadzona jest z oszustem.

Dokładnie wczytujmy się w treść wiadomości tekstowych oraz przesyłanych na nasze skrzynki e-mail, od rzekomych kurierów, operatorów sieci komórkowych, pracowników instytucji finansowych lub innych firm. Nie klikajmy bezwiednie w przesłane linki, nie przekazujmy kodów BLIK lub danych z kart płatniczych oraz kredytowych. Poświęcenie kilku minut na sprawdzenie wiarygodności rozmówcy, nadawcy SMS-a, e-maila czy linka i zweryfikowanie autentyczności treści w nich zawartych może uchronić nas przed utratą oszczędności całego życia.

Ponownie prezentujemy specjalny plakat oraz spot prewencyjny kampanii pod nazwą STOP OSZUSTOM! dotyczący podstawowych zasad bezpieczeństwa. Bądźmy ostrożni i nie dajmy się oszukać.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 17.7 MB)