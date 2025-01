Policjant w czasie wolnym od służby ujął pijaną kierującą Data publikacji 16.01.2025 Powrót Drukuj Policjantem jest się zawsze nawet po służbie. Udowodnił to funkcjonariusz z ogniwa patrolowo-interwencyjnego wieluńskiej komendy, który w czasie wolnym od służby ujął pijaną kierującą. 26-latka miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie oraz nie posiadała uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.

15 stycznia 2025 roku około 14.30 policjant z wieluńskiej komendy w czasie wolnym od służby jechał prywatnym samochodem ulicami Wielunia. W pewnym momencie zwrócił uwagę na jadące przed nim audi. Zaniepokoił go fakt, że auto nie utrzymywało prostego toru jazdy. Policjant podejrzewając, że kierujący może być nietrzeźwy, natychmiast zareagował i pojechał za nim, chcąc uniemożliwić mu jego dalszą niebezpieczną podróż. Jednocześnie o całym zdarzeniu powiadomił dyżurnego wieluńskiej komendy, który natychmiast na wskazaną trasę przejazdu skierował patrol policji.

Na jednej w wieluńskich ulic kierująca pojazdem zaparkowała swój pojazd. Policjant wykorzystał ten moment, również się zatrzymał i podszedł do kierującej, od której wyczuł wyraźnie woń alkoholu. Nie wahając się ani chwili uniemożliwił jej dalszą jazdę. Następnie przekazał kierującą przybyłym na miejsce funkcjonariuszom z wieluńskiej komendy.

Badanie alkomatem wykazało, że kobieta miała ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych ustalono, że nie posiada ona uprawnień do kierowania pojazdami. 26-latka odpowie za przestępstwo, jakim jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Czeka ją także odpowiedzialność za wykroczenie czyli jazdę bez uprawnień do kierowania, zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zakazem prowadzenia pojazdów.