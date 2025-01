Wrzucił do torby policjanta 50 euro - został zatrzymany Data publikacji 16.01.2025 Powrót Drukuj 61-latek przekroczył prędkość o 27 km/h, a w czasie kontroli wrzucił policjantowi do torby 50 euro. Został zatrzymany i usłyszał zarzut udzielenia osobie pełniącej funkcję publiczną korzyści majątkowej. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjant z białostockiej drogówki zmierzył prędkość jadącemu na "ósemce" w Jurowcach, pojazdowi marki Kia. Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 27 km/h. Obowiązywała tam „siedemdziesiątka”. Mundurowy zatrzymał samochód do kontroli, za kierownicą którego siedział 61-letni obywatel Litwy. W związku z popełnionym wykroczeniem policjant nałożył na kierowcę mandat w wysokości 400 złotych i 7 punktów. Poinformował również kierowcę o możliwości opłacenia mandatu na terminalu płatniczym, na co się zgodził.

W radiowozie, gdy policjant przygotowywał terminal do opłacenia, mężczyzna wyjął z kurtki 50 euro i wrzucił policjantowi do torby z dokumentami. W tym momencie został zatrzymany. Jeszcze tego samego dnia usłyszał zarzut udzielenia osobie pełniącej funkcję publiczną korzyści majątkowej. Grozi za to kara do 10 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Białymstoku / kc)