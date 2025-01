Nie tylko stoimy na straży prawa, również pomagamy i chronimy

Policjant nosi mundur nie tylko po to, by stać na straży prawa i porządku, ale również po to, by nieść pomoc społeczeństwu. Dlatego każdy dzień funkcjonariusza Policji, nigdy nie jest taki sam. Podczas codziennego patrolu, udowodnili to po raz kolejny górowscy policjanci, którzy pomogli 74-letniej kobiecie. Kiedy seniorka, z uwagi na złe samopoczucie, nie była w stanie samodzielnie dotrzeć do miejsca zamieszkania, spotkała na swojej drodze policjantów, którzy bardzo szybko zareagowali i udzielili niezbędnej pomocy mieszkance Góry.