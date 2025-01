Krakowscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które oszukały seniorkę na ponad 100 tysięcy złotych Data publikacji 17.01.2025 Powrót Drukuj W poniedziałek policjanci z Komisariatu Policji V w Krakowie zatrzymali 26-letniego mężczyznę oraz jego wspólnika i wspólniczkę, którzy próbowali wypłacić oszczędności 61-letniej mieszkanki powiatu tczewskiego. Dzięki czujności pracownika banku przestępcy nie osiągnęli swojego celu.

13 stycznia br. kryminalni z Komisariatu Policji V w Krakowie otrzymali informację, że w jednym z podgórskich banków dwóch młodych mężczyzn oraz kobieta, zachowują się podejrzanie i usiłują wypłacić znaczną sumę pieniędzy pochodzących z kilku przelewów dokonanych w krótkim czasie. Dodatkowo jeden z mężczyzn cały czas rozmawiał z kimś przez telefon, tak jakby instruował swojego rozmówcę.

Kryminalni natychmiast udali się pod wskazany adres, gdzie podczas obserwacji przed bankiem zauważyli mężczyznę, który zachowywał się nerwowo oraz nieustannie rozmawiał przez telefon, a obok niego drugiego mężczyznę oraz kobietę, których zachowanie wskazywało na to, że się znają. Uzyskane przez policjantów informacje pozwoliły na ustalenie, że trójka znajomych rozmawia z 61-latką z powiatu tczewskiego. Policjanci nawiązali z nią kontakt i po krótkiej rozmowie wyjaśniło się, że właśnie padła ofiarą oszustwa i straciła ponad 100 tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali 26-latka oraz jego 19-letnich wspólników i przewieźli ich do komisariatu. Tego samego dnia 61-latka w jednostce policji właściwej jej miejscu zamieszkania złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, a przestępcze trio usłyszało zarzut oszustwa, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec 26-latka tymczasowy areszt, zaś wobec jego wspólników poręczenie majątkowe, dozór policyjny oraz zakaz kontaktowania się ze sobą.