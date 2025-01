Odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 17.01.2025 Powrót Drukuj Dzięki pracy policjantów kryminalnych z komendy miejskiej i komisariatu we Wrzeszczu odpowiedzialności nie unikną dwie osoby, które posiadały znaczną ilość środków odurzających. 15-latek w mieszkaniu miał prawie 1640 porcji kleferdronu i haszyszu, a także 34 tabletki psychotropowe i płyn, z którego można zrobić 43 porcje środka psychotropowego. Nieletni został doprowadzony do sądu rodzinnego, który podjął decyzję o umieszczeniu go w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym. Do policyjnego aresztu trafił również 32-latek, który w mieszkaniu miał prawie 500 porcji różnego rodzaju narkotyków, a w piwnicy kradziony rower warty 20 tys. zł. Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

W trakcie pracy nad sprawą kryminalni z komendy miejskiej zdobyli informacje, że w jednym z mieszkań we Wrzeszczu przebywają osoby, która posiadają środki odurzające. We wtorek około 17.30 policjanci pojechali pod wytypowany adres i tam wylegitymowali 18-latkę, która w kieszeni spodni miała woreczek strunowy z białym proszkiem. Następnie kryminalni wylegitymowali 15-latka, który wszedł do mieszkania. Okazało się, że nastolatek w listopadzie 2024 roku uciekł z domu, a policjanci z komisariatu przy ulicy Platynowej prowadzą jego poszukiwania opiekuńcze. W trakcie przeszukania mieszkania, które zajmował nastolatek i 18-latka, kryminalni znaleźli i zabezpieczyli liczne zawiniątka z suszem roślinnym oraz białym proszkiem, tabletki, butelkę z płynną substancją oraz ponad 12 tysięcy złotych w gotówce. Zabezpieczony materiał został przekazany do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że to narkotyki. Policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków: prawie 1640 porcji klefedronu i haszyszu, 34 tabletki psychotropowe oraz 83 ml płynnej substancji, z której można by było sporządzić 43 porcje środków psychotropowych.

15-latek i 18-latka zostali zatrzymani. Nieletni trafił do Policyjnej Izby Dziecka, natomiast młoda kobieta do policyjnego aresztu. Następnego dnia 18-latka usłyszała zarzut za posiadanie 9 porcji klefedornu, natomiast 15-latek został doprowadzony do sądu rodzinnego, gdzie został przesłuchany i odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Sąd rodzinny podjął decyzję o umieszczeniu niletniego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Dzięki pracy kryminalnych z Wrzeszcza odpowiedzialności karnej nie uniknie również 32-latek z Gdańska.

W środę po 12.00 operacyjni ustalili, że ulicą Politechniczną idzie mężczyzna, który może posiadać przy sobie narkotyki. Operacyjni pojechali na miejsce i wylegitymowali 32-latka, który jak się okazało, był poszukiwany i miał do odbycia 16 dni kary pozbawienia wolności za wykroczenie kierowania pojazdem bez uprawnień. Policjanci podczas przeszukania mężczyzny i jego mieszkania znaleźli liczne opakowania z białą substancją oraz suszem roślinnym, a także różnego koloru tabletki oraz ponad 40 tysięcy złotych. Dodatkowo w piwnicy mężczyzny kryminalni znaleźli i zabezpieczyli rower, który w 2024 roku został skradziony na terenie Wrzeszcza.

32-latek trafił do policyjnego aresztu. Znalezione u mężczyzny substancje trafiły do biegłego, który określił, że policjanci zabezpieczyli 443 porcje amfetaminy, 31 porcji marihuany oraz 23 tabletki psychotropowe. Podejrzany usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości środków odurzających oraz za kradzież roweru wartego 20 tysięcy złotych. Prokurator złożył do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia.