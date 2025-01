Dowiedziałeś się, że Twoje dane wyciekły? Oto działania jakie powinieneś podjąć Data publikacji 17.01.2025 Powrót Drukuj Jeśli dowiedziałeś się o wycieku Twoich wrażliwych danych, należy podjąć następujące kroki, aby ustrzec się przed możliwym oszustwem.

1. Korzystając z zabezpieczonego aktualnym programem antywirusowym komputera, zmień dotychczasowe hasła do serwisu internetowego, którego dane wyciekły.

2. Stosuj zasadę różnych haseł do logowania na różnych serwisach. Jeśli stosowałeś jedno, zmień je na pozostałych stronach!

3. Zastrzeż numer PESEL, uchroni Cię to przed jego wykorzystaniem przez oszustów:

w aplikacji mObywatel

na stronie internetowej www.mobywatel.gov.pl

w dowolnym urzędzie gminy lub banku

4. Zawsze korzystaj z aktualnego programu antywirusowego.

5. Uruchom dodatkowe zabezpieczenie w postaci dwuskładnikowego logowania do wszelkich serwisów, które to umożliwiają.

6. Warto sprawdzić na stronie: bezpiecznedane.gov.pl wyciek innych danych.

7. Uważaj na otrzymywane wiadomości sms lub e-mail, które zawierają linki – nie klikaj w nie, nie wykorzystuj ich do logowania lub do płatności.

8. Zgłaszaj podejrzane wiadomości SMS na numer 8080, a inne cyberincydenty do CSIRT NASK www.incydent.cert.pl

9. Sprawdzaj alerty przesyłane na adres e-mail dotyczące prób logowania na konta.