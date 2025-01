Dostałeś telefon, że Twoje pieniądze mogą być zagrożone - uważaj to może być oszustwo Data publikacji 17.01.2025 Powrót Drukuj Przestępcy szukając swoich ofiar bazują na rozpoznaniu psychologicznych wzorców zachowań ludzi. Wykorzystując pozyskaną wiedzę oszuści manipulują swoimi ofiarami w ten sposób, aby doprowadzić je do przekazania swoich pieniędzy. Jedną z najczęściej i najszerzej stosowanych przez przestępców technik jest danie możliwości szybkiego i łatwego zysku lub wprowadzenie w poczucie stanu zagrożenia. Niestety po raz kolejny działania przestępców okazały się skuteczne. Ostrzegamy, aby w kontaktach z osobami obcymi, również przez telefon, zachować zasadę ograniczonego zaufania.

Pomimo ciągłych apeli, spotkań profilaktycznych oraz prowadzanych akcji informacyjnych, niemalże każdego dnia dolnośląska Policja odnotowuje kolejne przypadki oszustw.

I tak, 76-letni mieszkaniec Wrocławia zawiadomił, że nieznany sprawca działając metodą na „doradcę inwestycyjnego” nakłonił go do wykonania przelewów 300 tysięcy złotych na zagraniczne konto bankowe.

Do kolejnego oszustwa doszło w Jelenie Górze. Jak ustalono, oszust podając się za pracownika banku poinformował 37-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, że jego środki pieniężne zgromadzone na firmowym rachunku bankowym są zagrożone. W trakcie rozmowy telefonicznej sprawca nakłonił poszkodowanego do wykonania dwóch przelewów na wskazane rachunki bankowe na łączną kwotę ponad 100 tysięcy złotych.

Niestety ofiarą oszustwa padł również 25-latek. Jak wynika z akt, do mieszkańca powiatu strzelińskiego zadzwoniła oszustka podając się za pracownika banku i wprowadziła go w błąd, co do bezpieczeństwa pieniędzy znajdujących się na koncie bankowym. W wyniku działania oszustki poszkodowany wybrał z konta bankowego kwotę 19 tysięcy złotych. Na domiar złego zaciągnął kredyt w wysokości 50 tysięcy złotych. Zgodnie z wytycznymi jakie otrzymał, wszystkie pieniądze, tj. 69 tysięcy złotych, wpłacił we wpłatomacie.

Policjanci prowadzą również postępowanie w sprawie popełnionego oszustwa na szkodę mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego. W toku prowadzonych czynności mundurowi ustalili, że do 67-latki zadzwonili sprawcy i podając się za pracowników giełdy papierów wartościowych nakłonili kobietę do zainwestowania łącznie 70 tysięcy złotych.

Po raz kolejny przypominamy, że niejednokrotnie do zdemaskowania oszustów wystarczy odrobina sceptycyzmu i trzeźwe zweryfikowanie opisanej przez niego historii poprzez osobistą wizytę lub kontakt z najbliższą jednostką Policji. Ponadto należy pamiętać, aby w przypadku rozmowy telefonicznej wystarczająco szybko i skutecznie przerwać połączenie z dzwoniącym oszustem.

Zwracamy się z apelem również do osób młodych, aby informowały swoich rodziców i dziadków o tym, że są przestępcy, którzy mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą o przekazanie dużej ilości pieniędzy.