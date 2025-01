Areszty dla podejrzanych za podrabianie banknotów i wprowadzanie ich w obieg Data publikacji 20.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji na Bemowie, w toku prowadzonych intensywnych działań, zatrzymali cztery osoby w sprawie wprowadzania do obiegu podrobionych banknotów, jedna z osób jest podejrzana o ich podrabianie. Policjanci zabezpieczyli fałszywe pieniądze i sprzęt, na którym najprawdopodobniej były drukowane banknoty o nominale 100 i 200 złotych oraz kilkaset arkuszy z wydrukowanymi polskimi znakami pieniężnymi. Podejrzani odpowiedzą za przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi, za co grozi kara nawet do 10 lub 25 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Bemowa otrzymali zgłoszenie, że w jednym ze sklepów klient próbował zapłacił fałszywym banknotem o nominale 100 złotych. Reakcja kasjera była natychmiastowa, nie dał wiary klientowi, a o swoich przypuszczeniach powiadomił Policję. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę w wieku 32 lat, który miał przy sobie jeszcze inne fałszywe banknoty.

W wyniku dalszych ustaleń policjanci dotarli do 25-letniej kobiety, która w mieszkaniu miała mieć również podrobione banknoty. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli jeden z takich podrobionych banknotów o nominale 100 zł, zabezpieczyli również drukarkę i laptopy. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi.

Intensywne czynności operacyjne kryminalnych doprowadziły ich do ustalenia innych osób zamieszanych w przestępczy proceder. Do zatrzymania doszło w tym samym czasie, w różnych miejscach. Pierwszy z nich, w wieku 32 lat, został zatrzymany w swoim mieszkaniu podczas produkcji fałszywych banknotów. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli fałszywe banknoty oraz sprzęt wykorzystywany do ich produkcji oraz kilkaset arkuszy z wydrukowanymi polskimi znakami pieniężnymi o nominałach 100 i 200 zł, a także substancje psychotropowe w postaci metaamfetaminy.

Policjanci podjęli obserwację za czwartą osobą, chodziło o 39-latka. Podczas zatrzymania był nerwowy, stawiał czynny i bierny opór, próbował odrzucić od siebie narkotyki. Kryminalni użyli wobec niego siły fizycznej i obezwładnili go. Mężczyzna posiadał przy sobie kilkanaście podrobionych banknotów o różnych nominałach, które zostały zabezpieczone wraz z narkotykami w postaci amfetaminy i mefedronu, 39-latek trafił do policyjnej celi.

Śledczy z Bemowa zgromadzili obszerny materiał dowodowy, przy udziale techników kryminalistycznych, m.in. przeprowadzili przeszukania, wykonali oględziny zabezpieczonych banknotów i powołali biegłego z zakresu kryminalistycznych badań dokumentów w celu wydania ekspertyzy, zabezpieczone narkotyki zostały również poddane dalszym badaniom. Z policyjnych baz danych wynikało, że wszystkie osoby były już wcześniej zatrzymywane przez policję. Trzy z nich miały liczne notowania za różne przestępstwa, a wobec dwóch były stosowane już wcześniej środki zapobiegawcze.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty karne. Pierwszy z podejrzanych w wieku 32 lat usłyszał zarzut za usiłowanie wprowadzenia do obiegu podrobionych banknotów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, kobieta wieku 25 lat i 39-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty za wprowadzenie do obiegu podrobionych banknotów, mężczyzna odpowie jeszcze za posiadanie narkotyków, natomiast czwarty z nich, w wieku 32 lat odpowie za podrabiane banknotów, a następnie przekazanie ich w celu wpuszczenia w obieg oraz posiadanie narkotyków.

Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec trójki podejrzanych tymczasowe areszty na 3 miesiące, wobec kobiety zastosował dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania miejsca zamieszkania i terytorium Polski połączone z zatrzymaniem paszportu.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Przypominamy, że zgodnie z kodeksem karnym kto podrabia środki płatnicze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 25, natomiast puszczenie ich w obieg zagrożone jest karą 10 lat więzienia.

( KSP / kc)