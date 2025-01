Akt oskarżenia w sprawie patostreamerów Data publikacji 20.01.2025 Powrót Drukuj Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach skierował do Sądu Rejonowego w Bytomiu akt oskarżenia przeciwko dwóm 18-latkom, którzy w listopadzie 2023 roku, za pośrednictwem Internetu, prowadzili relacje, podczas których znęcali się nad młodymi kobietami. Gdy zdali sobie sprawę, co im za to grozi, sprawcy uciekli za granicę. Wpadli w ręce kryminalnych z komendy wojewódzkiej w Katowicach, gdy tylko wrócili do kraju.

Dwaj 18-latkowie, przeprowadzili w listopadzie 2023 roku obserwowane przez kilkudziesięciotysięczną widownię relacje internetowe, podczas których zachowywali się wobec dwóch młodych kobiet w sposób wulgarny, obsceniczny, wyrażając przy tym zarówno pogardę dla obowiązujących zasad współżycia społecznego, jak i też przekonanie o swojej całkowitej bezkarności. W rezultacie ich działania jedną z kobiet, którą próbowali także wykorzystać seksualnie, pozostawili bez jakiejkolwiek pomocy i opieki, w stanie zagrażającym jej zdrowiu, a nawet życiu. Druga z kobiet, na skutek działania sprawców, doznała obrażeń, wymagających udzielenia jej pilnej pomocy medycznej.

Po kilkudniowym pobycie poza granicami kraju 18-latkowie zostali zatrzymani na terenie Orzesza, a następnie doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny i fizyczny. Biorąc pod uwagę realną obawę ponownej ucieczki oraz matactwa, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec obu zatrzymanych tymczasowego aresztowania, które trwa do chwili obecnej.

Przeprowadzone przez śledczych z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach postępowanie przygotowawcze, nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, doprowadziło do zebrania obszernego materiału dowodowego. W toku śledztwa przesłuchano wielu świadków, uzyskano opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, informatyki śledczej, psychologii i psychiatrii sądowej. Włączono także do śledztwa materiały dwóch innych postępowań przygotowawczych, dotyczących przestępstw popełnionych przez sprawców.

Za znęcanie się nad osobą nieporadną i zarzucone im usiłowanie przestępstwa na tle seksualnym, oskarżonym grozi kara do 8 lat więzienia, rozpowszechnianie nagiego wizerunku innej osoby i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu do 5 lat, kierowanie gróźb karalnych i nieudzielenie pomocy – do lat 3, natomiast za znieważenie funkcjonariusza publicznego – do roku. Łącznie za zarzucane pierwszemu z oskarżonych czyny może zostać orzeczona kara do 23 lat więzienia, natomiast co do drugiego z nich - do 20 lat.

( KWP w Katowicach / kp)

