Zarzuty dla mieszkańców Chełmna za posiadanie i obrót narkotykami Data publikacji 20.01.2025 Powrót Drukuj Chełmińscy policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za posiadanie i wprowadzanie narkotyków do obrotu. Decyzją sądu, podejrzani spędzą kolejne trzy miesiące w areszcie.

W miniony czwartek (16.01.2025 r.), funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie zatrzymali w mieszkaniu na terenie Świecia trzech mężczyzn, których podejrzewali o posiadanie znacznej ilości środków odurzających i wprowadzanie ich do obrotu. Zatrzymani w wieku 27, 31 i 36 lat przebywali w wynajmowanym i przeznaczonym do narkotykowego procederu mieszkaniu. W trakcie przeszukania lokalu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli prawie 9 kg narkotyków, w tym amfetaminy, marihuany i kokainy, 8 litrów amfetaminy w płynie, 1000 sztuk tabletek ekstazy, a także sprzęt do produkcji i porcjowania substancji zabronionych.

Zgromadzony przez kryminalnych materiał dowodowy pozwolił na postawienie podejrzanym zarzutów posiadania narkotyków i wprowadzania do obrotu znacznej ilości zabronionych substancji, za co grozi im kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Mężczyźni są znani organom ścigania, a wobec nich toczą się sprawy między innymi za przestępstwa narkotykowe.

Wobec podejrzanych sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące, o co wnioskowali chełmińscy policjanci i prokurator.