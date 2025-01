Areszt dla 35-latka za atak nożem i kradzieże

Data publikacji 20.01.2025 Powrót Drukuj

Policjanci z wydziału kryminalnego komisariatu na toruńskim Sródmieściu zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który zaatakował nożem 20-latka. Funkcjonariusze udowodnili napastnikowi jeszcze dwie kradzieże, do których doszło na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. To znany policjantom recydywista. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec niego 3-miesięczny tymczasowy areszt.