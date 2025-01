Ukradł pieniądze i chciał uciec do Turcji. Został zatrzymany na lotnisku

Data publikacji 20.01.2025

Na 3 miesiące do aresztu trafił obywatel Turcji, który ukradł swojej partnerce znaczną ilość gotówki. 27-latek wykorzystał nieobecność kobiety w mieszkaniu i zabrał jej 40 tysięcy złotych i 8 tysięcy dolarów amerykańskich, a następnie chciał uciec do Turcji. Został zatrzymany chwilę przed odlotem na warszawskim lotnisku. Usłyszał zarzut kradzieży, za który grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.