Kolejni policjanci z uprawnieniami instruktorów narciarstwa Data publikacji 20.01.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach zakończył się kurs szkoleniowy dla 25 „policjantów-narciarzy”. O wadze tego wydarzenia świadczy fakt, iż w uroczystym zakończeniu udział wzięli: insp. Piotr Kulesza – Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP – komórki organizacyjnej, w zakresie której właściwości merytorycznej pozostaje ta forma pełnienia służby oraz dr Marek Palik - adiunkt dydaktyczny Wydziału Wychowania Fizycznego AWF w Krakowie, trener klasy I SITN.

To, że Polska Policja kładzie szczególny nacisk na profesjonalne przygotowanie swoich kadr do realizacji zadań służbowych na najwyższym poziomie nie jest pustym sloganem, a świadczy o tym również dzisiejsze spotkanie na terenie Małopolski, gdzie kształcenia, ale i weryfikacji nabytych przez policjantów umiejętności dokonali przedstawiciele specjalistycznej instytucji zewnętrznej. Zgodnie z postanowieniami Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na zorganizowanych terenach narciarskich zawartego w dniu 20 grudnia 2024 r., pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Stowarzyszeniem Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, w okresie od 7 do 20 stycznia br. na terenie stacji narciarskiej Czorsztyn Ski w Kluszkowcach, został przeprowadzony kurs szkoleniowy dla „policjantów-narciarzy”, realizowany przez instruktorów wykładowców SITN PZN we współpracy z Biurem Prewencji KGP .

O tym, jak wymagający jest ten kurs może świadczyć fakt, iż instruktorzy SITN PZN wstępnej selekcji dokonują już przed jego rozpoczęciem, zaś samo szkolenie realizowane było zgodnie z Programem Nauczania Narciarstwa Zjazdowego i obejmowało m.in. doskonalenie techniki jazdy na nartach, udzielanie pomocy poszkodowanym na stokach narciarskich oraz ocenę niebezpiecznych zachowań osób korzystających z tej formy rekreacji. Tegoroczną edycję kursu ukończyli wszyscy jego uczestnicy.

Termin kursu nie był przypadkowy, albowiem jego absolwenci podejmą służbę jeszcze przed szczytem tegorocznego sezonu narciarskiego, który przypada na okres ferii zimowych.

Nabyte podczas kursu umiejętności oraz wiedzę policjanci wykorzystają w swoich jednostkach macierzystych na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, a także świętokrzyskiego, podczas pełnienia służby patrolowej na zorganizowanych terenach narciarskich. Nabyte umiejętności będą również wykorzystywać podczas realizacji zajęć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego przygotowujących policjantów do służby na stokach. Być może część z nich będzie mogła wykazać się swoimi umiejętnościami również na włoskich trasach narciarskich, gdzie już od wielu lat polscy policjanci pełnią służbę w patrolach międzynarodowych zapewniając bezpieczeństwo naszym rodakom.

Pozostaje nam pogratulować wszystkim policjantom, którzy ukończyli szkolenie, a jednocześnie życzyć sobie, aby nie mieli zbyt wielu okazji do wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy. Jesteśmy przekonani, że swój potencjał optymalnie wykorzystają podczas prewencyjnego zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na stokach narciarskich.

(Biuro Prewencji KGP)