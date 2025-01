Policjantka pomogła mężczyźnie, który stracił przytomność na ulicy Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj Bielańska policjantka, idąc rano do służby, pomogła mężczyźnie, który stracił przytomność na ulicy. Udzieliła mu pierwszej pomocy i wezwała karetkę pogotowia, a także powiadomiła o sytuacji jego mamę. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie otrzymał pomoc. Postawa podinsp. Elwiry Kozłowskiej to doskonały przykład służby społeczeństwu, gotowości do niesienia pomocy i działania w sytuacjach kryzysowych, niezależnie od okoliczności.

Kilka dni temu, około 6:30, podinspektor Elwira Kozłowska, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V, wykazała się opanowaniem i profesjonalizmem, pomagając nieprzytomnemu mężczyźnie. Idąc rano do pracy, policjantka zwróciła uwagę na mężczyznę, który szedł z naprzeciwka, a następnie osunął się na ziemię. Podinsp. Kozłowska natychmiast podbiegła, by sprawdzić, co się stało.

Okazało się, że mężczyzna stracił przytomność, a w jego ustach pojawiła się piana. Policjantka telefonicznie wezwała zespół ratownictwa medycznego i jednocześnie podjęła działania mające na celu ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. W tym czasie do policjantki podbiegł inny mężczyzna, który wspomógł ją w udzielaniu pomocy. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia policjantka wraz z nieznajomym monitorowała stan mężczyzny. Tuż przed przyjazdem karetki mężczyzna odzyskał przytomność i poprosił o powiadomienie swojej matki o zaistniałym zdarzeniu, co też policjantka zrobiła.

Dzięki natychmiastowej reakcji i szybkiej pomocy mężczyzna został zabrany do szpitala, gdzie otrzymał niezbędną pomoc medyczną. To zdarzenie po raz kolejny potwierdza, że natychmiastowa reakcja i szybka pomoc to kluczowe elementy, gdy na szali jest ludzkie życie.