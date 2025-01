Policjant wspólnie ze Strażnikiem Gminnym ewakuowali 3 osoby z zadymionego budynku Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj Policjant wspólnie ze Strażnikiem Gminnym wyprowadzili z zadymionego mieszkania trzy osoby, których życie było zagrożone. Dzięki szybkiej i stanowczej reakcji żaden z domowników nie odniósł obrażeń.

W piątek (17.01.2025) sierż. szt. Piotr Dereniowski, dzielnicowy z Posterunku Policji w Sadkach, wspólnie z miejscowym strażnikiem gminnym Marcinem Ciołkiem, w trakcie patrolu, około godziny 22.00, zauważyli kłęby dymu w rejonie ulicy Wyrzyskiej. Funkcjonariusze natychmiast pojechali sprawdzić co jest tego przyczyną. Na miejscu okazało się, że dym wydobywa się z jednego z budynków, natomiast z komina wyskakiwały iskry. Podejrzewając, że mieszkańcom może grozić niebezpieczeństwo funkcjonariusze, bez chwili wahania, wbiegli do środka. Nakazali też mieszkańcom, by natychmiast opuścili lokale ze względu na zagrożenie zatrucia się czadem.

W trakcie ewakuacji mundurowi ustalili, że dym wydobywa się z piwnicy, a w nieszczelnym przewodzie kominowym widać było już ogień. Funkcjonariusze pomogli wydostać się z domu trzem lokatorom, którzy w ogóle nie byli świadomi zagrożenia, w jakim się znaleźli. Jednocześnie policjant powiadomił dyżurnego nakielskiej jednostki, a ten zaalarmował strażaków. Na szczęście żadnemu z mieszkańców nic się nie stało.

Niewątpliwie dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czad jako bezwonny gaz jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia i życia, ponieważ nieświadomi niczego domownicy łatwo mogą się nim zatruć.