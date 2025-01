Limanowscy policjanci eskortowali samochód z chorym dzieckiem Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej pomogli szybko dotrzeć do szpitala matce z chorym dzieckiem. Kobieta jadąc autem do szpitala przekroczyła prędkość. Gdy została zatrzymana do kontroli zwróciła się o pomoc do policjantów, a ci pomogli w możliwie najszybszym dotarciu do szpitala.

W dniu wczorajszym o 16.00 w miejscowości Dobra policjanci z ruchu drogowego limanowskiej komendy zatrzymali samochód marki Audi, którego kierująca przekroczyła dozwoloną prędkość o ponad 40 km/h . Szybko jednak okazało się, że sytuacja była znacznie poważniejsza, niż pierwotnie myśleli. Kierująca przewoziła troje dzieci w samochodzie. Wyjaśniła, że jedno z nich: 9-letni chłopiec, wymaga pilnej pomocy medycznej i musi dotrzeć do szpitala jak najszybciej.

Po ustaleniu sytuacji, funkcjonariusze niezwłocznie podjęli decyzję, by przy użyciu sygnałów uprzywilejowania, w sposób bezpieczny umożliwić szybkie dotarcie do placówki służby zdrowia. Dzięki ich błyskawicznej reakcji, kobieta mogła bezpiecznie i szybko dotrzeć do szpitala, omijając wszelkie utrudnienia na drodze.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli. Policjanci pokazali, że ich praca to nie tylko egzekwowanie przepisów, ale także dbanie o dobro społeczeństwa.