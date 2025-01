Włamywali się i kradli. Policjanci rozbili 4 osobową grupę przestępczą Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj Na 3 miesiące trafili do aresztu czterej podejrzani o liczne włamania do domów jednorodzinnych, mieszkań i pomieszczeń biurowych na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Jest to efekt działań prowadzonych przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku i kolneńskich kryminalnych. Łupem złodziei padły wartościowe przedmioty, w tym biżuteria oraz pieniądze. Jak podkreślają śledczy sprawa ma charakter rozwojowy.

Zgłoszenia o włamaniach do domów jednorodzinnych, mieszkań i pomieszczeń biurowych na terenie powiatu kolneńskiego, łomżyńskiego, piskiego i szczycieńskiego, zaczęły wpływać do policjantów w marcu ubiegłego roku. Jak wynikało z ustaleń poczynionych przez funkcjonariuszy, sprawcy włamywali się do mieszkań wykorzystując nieobecność domowników. Sposób działania sprawców za każdym razem był podobny. Najczęściej włamywali się poprzez okna, drzwi i drzwi balkonowe. Stamtąd zabierali wartościowe przedmioty. Ich łupem najczęściej padała biżuteria i pieniądze.

Kryminalni ustalili podejrzanych o te włamania. Okazali się nimi 50 i 43-letni mieszkańcy powiatu kolneńskiego oraz dwóch 50-letnich mieszkańców powiatu łomżyńskiego i piskiego. Jeden z nich był sprawcą kradzieży i kradzieży z włamaniem już w latach ubiegłych. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że od marca do grudnia ubiegłego roku mężczyźni byli sprawcami 13 kradzieży z włamaniem i 1 kradzieży. Straty z tego tytułu sięgają kilkuset tysięcy złotych. Każdy z nich usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Łomży: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz po kilka zarzutów kradzieży, kradzieży z włamaniem i zniszczenia mienia.

Dodatkowo w domu 43-letniego włamywacza śledczy ujawnili i zabezpieczyli ponad 60 gramów amfetaminy. W konsekwencji mężczyźnie przedstawiono też zarzut posiadania narkotyków. Za przestępstwa, które popełnili grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że włamywacze uczynili sobie z tego przestępstwa stałe źródło dochodu, sąd może zwiększyć wymiar kary o połowę. Wobec 4 podejrzanych sąd zastosował 3 miesięczny areszt. Jak podkreślają śledczy sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Białymstoku / kc)