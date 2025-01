Nie ustąpił pierwszeństwa pieszym na przejściu dla pieszych i odjechał z miejsca zdarzenia Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci ruchu drogowego człuchowskiej komendy szybko ustalili sprawcę potrącenia pieszych w Człuchowie, do którego doszło na ulicy Batorego. 20-latek kierując samochodem marki Volkswagen nie ustąpił pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu dla pieszych. Przejechał 17-latce po stopach, zahaczając ją lusterkiem zewnętrznym. Kierujący za ucieczkę z miejsca i nie udzielenie pomocy stracił prawo jazdy. Mężczyzna został zatrzymany. Do wszystkiego się przyznał. Poza karą pieniężną, zostanie mu orzeczony zakaz kierowania pojazdami nawet do 3 lat.

20 letni mieszkaniec gminy Przechlewo doprowadził do potrącenia pieszych w Człuchowie na ulicy Batorego. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 stycznia br. około godziny 8.30 na przejściu dla pieszych Natychmiast na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze ruchu drogowego celem zabezpieczenia monitoringu. Po krótkim czasie zauważyli pojazd, którego kierujący mógł być sprawcą zdarzenia. Zatrzymali pojazd do kontroli i po rozmowie z kierującym potwierdzili, że potrącił nastolatkę i uciekł z miejsza zdarzenia. Jak się tłumaczył policjantom uciekł, ponieważ przestraszył się, a następnie pojechał na zajęcia do szkoły.

Kobiety udały się do szpitala, gdzie okazało się, że jedna z rannych posiada powierzchowny uraz stawu skokowego i stopy, nie zagrażające jej życiu. Druga, 17 latka nie odniosła obrażeń. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

20 latkowi został przedstawiony zarzut, do wszystkiego się przyznał, a o karze zadecyduje sąd.

Przypomnijmy - w sprawach dotyczących zdarzeń komunikacyjnych to rodzaj obrażeń decyduje, czy zdarzenie kwalifikowane jest jako przestępstwo czy wykroczenie. Jeśli biegły lekarz stwierdza, że osoba pokrzywdzona doznała obrażeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni, wówczas wszczynane jest postępowanie karne, a w innym przypadku sprawę traktuje się jako wykroczenie. W tym drugim policjant może zakończyć interwencję w postępowaniu mandatowym lub skierować do sądu wniosek o ukaranie obwinionego.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany:

zachować szczególną ostrożność,

zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa osobie znajdującej się na przejściu lub na nie wchodzącej.