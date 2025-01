Odpowie za udział w oszustwie metodą „na policjanta” Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z „mienia” udowodnili 46-latkowi udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Pokrzywdzona mieszkanka Lublina straciła 76 tysiące złotych. Kobieta uwierzył, że bierze udział w tajnej akcji Policji. Dziś policjanci doprowadzają go do prokuratury, gdzie będzie składał wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do oszustwa metodą „na policjanta” doszło w listopadzie. Jeden ze sprawców zadzwonili do seniorki Lublina. W trakcie rozmowy fałszywy policjant przekonał kobietę, że ktoś planuje wyłudzić od niej pieniądze. Kryminalni mieli być na tropie przestępców i poprosili o pomoc. Pokrzywdzona, wierząc w to, iż bierze udział w tajnej akcji Policji, oddała im wszystkie oszczędności. Łupem sprawców padło 76 tysiące złotych.

Nad sprawą od samego początku pracowali operacyjni zajmujący się przestępczością przeciwko mieniu KMP w Lublinie. Mężczyzna został wczoraj zatrzymany przez policjantów w Łodzi i przewieziony do Lublina. Funkcjonariusze udowodnili 46-latkowi udział w przestępstwie. Dziś doprowadzają go do prokuratury i wnioskują o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Grozi mu do 8 lat więzienia.