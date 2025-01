Nowe działania w ramach akcji społecznych #ZnamTeNumery Data publikacji 21.01.2025 Powrót Drukuj W kinie „Muranów” 21 stycznia 2025 roku odbył się event podsumowujący dotychczasowe działania w ramach kampanii #ZnamTeNumery. Należy podkreślić, że wydarzenie odbyło się w dniu szczególnym dla seniorów, bo właśnie w tym dniu obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka.

W evencie wzięli udział liderzy organizacji senioralnych m.in. przedstawiciele Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku, Polskiego Związku Kół Gospodyń Wiejskich, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz redakcja „Głosu Seniora”.W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Policji m.in. nadinsp. Roman Kuster I Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Dariusz Walichnowski Komendant Stołeczny Policji, insp. Bartosz Furgała Zastępca Komendanta CBZC , insp. Robert Kumor Dyrektor Biura Prewencji KGP , nadkom. Ewelina Mączkorowska Dyrektor Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP, insp. Konrad Krakowiak Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP.

Należy przypomnieć, że kampania #ZnamTeNumery została zainaugurowana w październiku 2023 roku i od początku była zorientowana na kwestię bezpieczeństwa osób starszych, szczególnie oszustw na ich szkodę. W działaniach tych wykorzystywane są policyjne social media, a na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Policji dedykowane są zakładki do podstrony kampanii. Policjanci wykorzystują umieszczone na stronie internetowej plakaty, ulotki w formie plików graficznych, które mogą być drukowane i rozdawane seniorom podczas spotkań oraz przygotowane spoty. Materiały dotyczące kampanii przekazywane są podmiotom zewnętrznym, z którymi Policja współpracuje celem ich rozpowszechniania.

Współpracę w tym zakresie z Telewizją Puls, która jest trzecią pod względem wielkości telewizją niepubliczną w Polsce, oparto na kanwie flagowego serialu emitowanego przez stację, tj. „Lombard. Życie pod zastaw”. Tym bardziej fanów serialu ucieszyło, że na koniec tego uroczystego wydarzenia odbyło się spotkanie z policjantami, oraz aktorami tego znanego i lubianego serialu. Dodać należy, że cztery odcinki w dwóch ostatnich sezonach (po dwa na sezon) dedykowane były w całości zagadnieniu oszustw na tzw. legendę.

W ramach kampanii #ZnamTeNumery”, zrealizowano kolejną odsłonę skierowaną do seniorów i ich bliskich - akcję Emerytura na maxa, która opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Organizatorzy kampanii tym razem stawiają się w roli zarówno internetowego oszusta, jak i edukatora. W ten niestandardowy sposób uświadamiają, jak zaawansowane są możliwości sztucznej inteligencji i ostrzegają przed związanymi z nią potencjalnymi zagrożeniami.

Emerytura na maxa to kontrolowany, wygenerowany prawie w pełni przez sztuczną inteligencję (AI) scam. Powstał on w celu edukacji seniorów i ich bliskich na temat zagrożeń, które niesie ze sobą sztuczna inteligencja, kiedy staje się kolejnym narzędziem w rękach oszustów. Materiał miał na celu promowanie fałszywej oferty, podobnej do tych, na które często można „złapać się” w Internecie. W tym przypadku wabikiem był wizerunek znanego aktora Henryka Gołębiewskiego oraz wizja łatwego i szybkiego zysku.

Podczas oficjalnej części uroczystości zostały również omówione plany na przyszłość oraz zaprezentowana nowa ambasadorka kampanii Pani Kinga Zawodnik – prezenterka telewizyjna, znana z mediów propagatorka zdrowego stylu życia, inicjatorka ogólnopolskiej akcji przeciw hejtowi.

Droga Babciu, Drogi Dziadku!

Z okazji Waszego Święta, funkcjonariusze i pracownicy Biura Prewencji Komendy Głównej Policji życzą Wam, aby każdy dzień przynosił tylko dobre, spokojne i bezpieczne chwile, dużo radości i spokoju ducha. Dziękujemy także za nieocenione życiowe rady, dzięki którym wielu z nas uniknęło nieprzyjemnych sytuacji.

Pozwólcie, że to my dziś przekażemy Wam jedną z nich. Pomimo dobroci swego serca i chęci niesienia pomocy innym, gdy odbierzecie telefon z prośbą o pomoc od wnuczka, członka rodziny, czy nawet policjanta, prosimy, zastanówcie się i przed podjęciem decyzji skonsultujcie ją z najbliższymi. Nie dajcie się oszukać!