Zatrzymani za handel ludźmi Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj Śląscy kryminalni zatrzymali parę obcokrajowców, którzy przyjechali do Polski werbować ludzi będących w bardzo trudnej sytuacji życiowej do przestępstw w Niemczech. 48-letnia kobieta i 36-letni mężczyzna, na wniosek śledczych i Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi, grozi im nawet 20 lat więzienia.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach otrzymali niepokojący sygnał od jednej z pracownic socjalnych. Z kobietą skontaktował się jeden z jej podopiecznych, który poinformował, że został podstępem wywieziony do Niemiec. Tam, wraz z innymi osobami, miał być przetrzymywany w zamknięciu i wykorzystywany do różnych przestępczych czynów. W trakcie przewożenia w inne miejsce udało mu się jednak uciec i przedostać do Polski, a następnie skontaktować ze swoją opiekunką socjalną. Wcześniej ta sama pracownica zgłosiła fakt zaginięcia swoich dwóch podopiecznych, w tym właśnie tego mężczyzny.

Sprawą zajęli się policjanci z Zespołu dw. z Handlem Ludźmi Wydziału Kryminalnego KWP w Katowicach. Ustalili oni, że na terenie Zagłębia, ale też innych miast, działa zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się handlem ludźmi. Działania jej członków polegały na werbowaniu i przerzucaniu do Niemiec osób, które następnie wykorzystywali w różnej przestępczej działalności.

Sprawcy wyszukiwali osoby w trudnej sytuacji życiowej, często bezdomne i oferowali im zatrudnienie przy różnych nieskomplikowanych zajęciach nieopodal miejsca, w którym przebywali. Okazywało się jednak, że po przewiezieniu do Niemiec zabierali im dokumenty oraz telefony, a następnie przetrzymywali w zamknięciu w bardzo złych warunkach socjalnych. Osoby te były przez przestępców wykorzystywane do pracy przymusowej, a także zmuszane do popełnienia różnych przestępstw, jak zawieranie i podpisywanie niezrozumiałych dla nich dokumentów w języku niemieckim w różnych instytucjach, w tym bankach, zaciągania zobowiązań finansowych czy też np. wynajmowania samochodów.

W wyniku podjętych działań za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy KGP niemieckie organy ścigania dotarły w miejsce wskazane przez mężczyznę, któremu udało się uciec. Po siłowym otwarciu pomieszczeń zastali tam jednego z przymusowo przetrzymywanych.

Dalsza współpraca polskiej i niemieckiej Policji przyczyniła się do bezpiecznego sprowadzenia pokrzywdzonych do kraju. W toku ich przesłuchań ustalono kilkoro członków grupy.

Śląscy kryminalni uzyskali informacje, że dwoje z nich właśnie przyjechało z Niemiec do Polski na kolejny werbunek. Działania kryminalnych pozwoliły na zatrzymanie 48-letniej kobiety i 36-letniego mężczyzny – obywateli Rumunii.

Przestępcza para usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi, z której to działalności uczynili sobie stałe źródło dochodu. Na wniosek śledczych i Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, Sąd Rejonowy w Sosnowcu zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania.

Do tej pory śledczy ustalili siedem pokrzywdzonych osób, jednak może być ich znacznie więcej, dlatego sprawa jest nadal rozwojowa. Tym bardziej że prowadzący ją ustalają kolejnych członków grupy, dążąc do ich zatrzymania.

( KWP w Katowicach / kp)

