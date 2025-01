Oszuści w rękach podkarpackich łowców głów Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali trzech oszustów, którzy najbliższe miesiące spędzą w zakładach karnych. To 40-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, 58-latek oraz 61-latek, obaj to mieszkańcy powiatu rzeszowskiego. Dodatkowo, za najmłodszym z mężczyzn, został wydany europejski nakaz aresztowania.

Pierwszy z nich, 40-letni mieszkaniec powiatu jarosławskiego, przed organami ścigania ukrywał się od grudnia 2020 roku. Mężczyzna był poszukiwany za liczne oszustwa przez Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie i Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Ma do odbycia karę 5 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. W czerwcu 2020 roku, w trakcie odbywania wyroku, mężczyzna uzyskał zgodę na przerwę w wykonywaniu kary, po czym do zakładu karnego już dobrowolnie nie wrócił.

W związku z wydaniem listu gończego, w kwietniu ubiegłego roku, sprawę do dalszego prowadzenia przejęli podkarpaccy łowcy głów. Dzięki intensywnej oraz skrupulatnej pracy funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie ustalili, że poszukiwany, aby uniknąć zatrzymania i ponownego osadzenia w zakładzie karnym, uciekł do Szwecji. Dzięki poczynionym ustaleniom i potwierdzeniu, że mężczyzna ukrywa się na terenie Szwecji, Sąd Okręgowy w Przemyślu wydał za nim europejski nakaz aresztowania. Wszystkie poczynione ustalenia zostały przekazane policjantom ze Szwecji, którzy dokonali zatrzymania poszukiwanego na terenie miejscowości Uppsala. 16.01.2025 roku, na terenie portu lotniczego w Sztokholmie, mężczyzna został przekazany polskim funkcjonariuszom, którzy przekonwojowali go do zakładu karnego na terenie naszego kraju, gdzie spędzi najbliższe lata.

To nie jedyny poszukiwany, który w ubiegłym tygodniu został zatrzymany przez podkarpackich łowców głów.

W minioną środę funkcjonariusze ustalili, że na jednej z posesji na terenie Rzeszowa może ukrywać się 58-letni mieszkaniec naszego powiatu. Mężczyzna poszukiwany był przez rzeszowski sąd dwoma listami gończymi oraz nakazem doprowadzenia za liczne oszustwa oraz kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu. Łącznie miał odbyć 2 lata pozbawienia wolności. W wyniku działań podjętych przez policjantów mężczyzna został zatrzymany w piwnicy budynku, w którym się ukrywał. Został doprowadzony do zakładu karnego.

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości oraz organami ścigania wykonują czynności służbowe również poza terenem naszego województwa.

W ubiegły piątek podkarpaccy poszukiwacze wykonywali czynności na terenie województwa mazowieckiego. Sprawa dotyczyła także mężczyzny skazanego za liczne oszustwa. 61-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi. Ma do odbycia 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności.

Dzięki intensywnej pracy funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie ustalili, że poszukiwany przebywa na terenie Warszawy. Tam został zatrzymany. Był bardzo zaskoczony widokiem podkarpackich policjantów.