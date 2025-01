Pędziła 176 km/h. Zero tolerancji dla niebezpiecznych zachowań na drodze Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj 47-latka pędziła z prędkością 176 km/h, w miejscu, gdzie limit wynosił 100 km/h. Okazało się, że mieszkanka gminy Baranów Sandomierski, dopuściła się przekroczenia prędkości w warunkach recydywy. Kobieta, została ukarana mandatem w wysokości 5 tys. złotych i 15 punktami karnymi.

We wtorek, 21 stycznia 2025 r. pod godz. 9, policjanci ruchu drogowego, na drodze wojewódzkiej nr 871 relacji Stalowa Wola-Tarnobrzeg, na ul. Wisłostrada, zatrzymali do kontroli drogowej osobowego nissana. Powodem kontroli było przekroczenie prędkości. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 100 km/h, kobieta kierująca autem, pędziła z prędkością 176 km/h, czyli o 76 km/h za szybko.

Okazało się, że za kierownicą pojazdu siedziała 47-letnia mieszkanka gminy Baranów Sandomierski. Po zatrzymaniu kierującej nissanem okazało się, że przekroczenia prędkości dopuściła się w warunkach tzw. recydywy. Kobieta popełniła wykroczenie przekroczenia prędkości w 2024 i 2023 roku.

Według przepisów, które weszły w życie 17 września 2022 roku, kierowca popełniający kolejny raz to samo wykroczenie musi liczyć się ze znacznie wyższą karą. Za popełnione wykroczenie kierująca nissanem otrzymała mandat w wysokości 5 tys. złotych oraz 15 punktów karnych.

Pamiętajmy, że jako uczestnicy ruchu drogowego to my decydujemy o naszym zachowaniu na drodze i ewentualna odpowiedzialność za popełnione wykroczenia spoczywa na nas samych.