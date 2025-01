Policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał agresywnego mężczyznę z piłą ręczną Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj W jednym z jeleniogórskich dyskontów spożywczych miała miejsce interwencja, która potwierdza, że policjanci służą społeczeństwu nie tylko w czasie pracy, ale również poza nią. Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, będąc na zakupach w czasie wolnym, podjął działania wobec 46-letniego mężczyzny, którego agresywne i niepokojące zachowanie mogło stanowić zagrożenie dla innych osób.

Funkcjonariusz zauważył na parkingu sklepowym mężczyznę, który zaczepiał przechodniów, żądając pieniędzy. W sytuacji odmowy reagował agresywnie, wymachując bliżej niezidentyfikowanym przedmiotem. Szczególną uwagę policjanta zwrócił moment, gdy jedna z klientek, przestraszona zachowaniem mężczyzny w pośpiechu wbiegła do sklepu.

Mundurowy po zauważeniu zagrożenia postanowił działać. Wyszedł z budynku sklepu i podjął interwencję, jednocześnie informując oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze o zaistniałej sytuacji. Podczas rozmowy z funkcjonariuszem 46-latek zachowywał się agresywnie, groził mu pozbawieniem życia i wymachiwał piłą ręczną ogrodową.

Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze, którzy zatrzymali mężczyznę. Trafił on do policyjnego aresztu do dalszych czynności. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego przedstawiono mu zarzut kierowania gróźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

To zdarzenie po raz kolejny pokazuje, że policjanci swoją postawą i zaangażowaniem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców nie tylko w czasie pełnienia obowiązków służbowych. Funkcjonariusz, który podjął interwencję, wykazał się dużą profesjonalizmem, zapobiegając eskalacji niebezpiecznej sytuacji.

Zachowanie funkcjonariusza pokazuje, że wartości takie jak ochrona życia, zdrowia i mienia obywateli są realizowane przez mundurowych każdego dnia, niezależnie od okoliczności.