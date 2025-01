Orneccy policjanci pomogli zagubionej seniorce i odwieźli ją do domu w sąsiednim powiecie Data publikacji 22.01.2025 Powrót Drukuj Kiedy wieczorem do Komisariatu Policji w Ornecie przyszła zagubiona seniorka policjanci natychmiast użyli wszelkich możliwości aby jej pomóc. Najważniejszym było ustalenie jej tożsamości i miejsca zamieszkania oraz zadbanie o zdrowie 81-latki. Interwencja znalazła szczęśliwy finał w Pasłęku, bo właśnie tam było miejsce zamieszkania kobiety.

We wtorek, 21 stycznia br. około godziny 18.30 do Komisariatu Policji w Ornecie przyszła starsza kobieta, którą przywiózł zaniepokojony o jej bezpieczeństwo mężczyzna. Policjanci szybko zauważyli, że seniorka wydaje się być zdezorientowana i zagubiona. Podczas rozmowy policjanci dowiedzieli się, że kobieta przyjechała do Ornety, jednak nie była w stanie podać nawet godziny, a przede wszystkim celu przyjazdu do miasteczka. Ustalone dane osobowe kobiety wskazywały na to, że mieszka ona w Pasłęku. Po kontakcie telefonicznym z policjantami Komisariatu Policji w Pasłęku okazało się, że faktycznie kobieta zamieszkuje na terenie Pasłęka. W tym czasie policjanci wezwali na miejscy zespół ratownictwa medycznego. Przybyli na miejsce ratownicy po zbadaniu seniorki stwierdzili, że jej zdrowiu nic nie zagraża. Wtedy orneccy policjanci zdecydowali, że odwiozą 81-latkę do jej miejsca zamieszkania. Tam kobietą zaopiekowała się osoba bliska.

Obecnie obchodzimy wyjątkowy czas, ponieważ we wtorek swoje święto miały wszystkie babcie, a w środę obchodzony jest Dzień Dziadka. W ten szczególny czas przypominamy o ważnych kwestiach związanych z codziennym bezpieczeństwem seniorów. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo osób starszych to niepisany obowiązek każdego z nas – rodziny, społeczeństwa i instytucji publicznych.