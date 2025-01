Szajka handlarzy narkotyków rozbita Data publikacji 23.01.2025 Powrót Drukuj Myśleniccy kryminalni we współpracy z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie rozbili siatkę handlarzy narkotyków. Zatrzymanych zostało pięć osób, a policjanci przejęli niemal siedem kilogramów narkotyków.

Funkcjonariusze operacyjni z Myślenic pod koniec ubiegłego roku uzyskali informacje o prężnie działającym dilerze zaopatrującym lokalny rynek w narkotyki. Po poszerzeniu informacji na ten temat i potwierdzeniu, że taki proceder ma miejsce, przystąpili do działań.

16 grudnia 2024 roku doszło do zatrzymania 23-letniego mieszkańca powiatu myślenickiego, przy którym oprócz pieniędzy w kwocie blisko 60 tysięcy złotych, zabezpieczono mieszaninę substancji psychotropowych w ilości 270 gramów oraz 520 gramów marihuany. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, jak również udzielania i wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych w znacznej ilości. Względem mężczyzny sąd zastosował 3 miesięczny areszt.

Kilka dni później kryminalni z Myślenic dokonali kolejnych zatrzymań. Tym razem byli to dwaj mężczyźni - pierwszy to 23-latek z powiatu myślenickiego, u którego zabezpieczono pieniądze w kwocie blisko 18 tysięcy złotych, a także 64 gramy mefedronu i blisko 8 gramów marihuany. Natomiast drugi to jego rówieśnik, mieszkaniec powiatu wielickiego. Obydwaj mężczyźni, po usłyszeniu prokuratorskich zarzutów kilkudziesięciokrotnego udzielania narkotyków na terenie powiatu myślenickiego i wielickiego, decyzją sądu rejonowego w Myślenicach, dołączyli do grona osób odbywających tymczasowy areszt.

Kolejne działania doprowadziły kryminalnych z Myślenic do Skawiny, gdzie przy współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Ds . Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców KWP w Krakowie doszło do zatrzymania kolejnego 23-latka i jego 19-letniej partnerki (mieszkańców powiatu krakowskiego), którzy w samochodzie osobowym przewozili 2 kg marihuany i 100 gramów kokainy. W ustalonym przez funkcjonariuszy miejscu składowania narkotyków kolejno zabezpieczono mefedron w ilości blisko 4 kilogramów, broń białą, przedmiot przypominający broń palną, a także kilkadziesiąt pustych worków świadczących o skali procederu narkotykowego. 23-latek usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości narkotyków, tj. 5,4 kilogramów mefedronu i 11,5 kilogramów marihuany, a także posiadania znacznej ilości narkotyków, które zostały zapieczone podczas czynności. Wobec wspomnianego mężczyzny sąd zastosował środek w postaci tymczasowego aresztu, z kolei wobec jego partnerki prokurator uznał, że wolnościowe środki w postaci dozoru i poręczenia majątkowego, wystarczą, aby zabezpieczyć prawidłowy tok postępowania.

W przypadku popełnienia przestępstwa wprowadzenia do obrotu lub uczestnictwa w obrocie znacznej ilości narkotyków sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

(KWP w Krakowie / kc)