Siłowe wejście do mieszkania. Seniorka z Oświęcimia potrzebowała pilnej pomocy medycznej Data publikacji 23.01.2025 Powrót Drukuj Służby ratunkowe interweniowały w jednym z mieszkań osiedla Błonie w Oświęcimiu, gdzie pilnej pomocy medycznej potrzebowała seniorka, która zasłabła w swoim mieszkaniu. Pomoc dla kobiety wezwali sąsiedzi.

We wtorek (21.01.2025) o godzinie 20.30 służby ratunkowe zostały powiadomione przez operatora numeru alarmowego 112 o potrzebie podjęcia pilnej interwencji w jednym z mieszkań na osiedlu Błonie w Oświęcimiu. Jak wynikało ze zgłoszenia sąsiadów w mieszkaniu miała znajdować się 73-letnia seniorka, która najprawdopodobniej zasłabła.

Na miejsce udali się strażacy oraz policjanci z Komisariatu Policji w Chełmku. Strażacy przy użyciu wysięgnika koszowego dostali się do okna mieszkania znajdującego się na czwartym piętrze bloku. Przez okno dostrzegli leżącą na podłodze kobietę. Podjęto decyzję o wejściu siłowym do mieszkania. Drzwi zostały wyważone. We wnętrzu znajdowała się 73-latka. Kontakt z nią był ograniczony z uwagi na osłabienie. Udzielono jej pierwszej pomocy, a następnie została przekazana pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli ją na leczenie do szpitala.

Na podziękowania za czujność i prawidłową reakcję zasługują sąsiedzi, którzy dostrzegli, że seniorka może potrzebować pomocy. Wystarczył jeden telefon na numer alarmowy 112, aby życie kobiety zostało uratowane.

Akcja „Zima”. Reaguj, gdy zagrożone jest ludzkie życie!

Apelujemy o zwrócenie uwagi na mieszkających w sąsiedztwie samotnych seniorów, osoby bezdomne oraz osoby z niepełnosprawnościami. Być może potrzebują wsparcia i pomocy, zwłaszcza w okresie zimowym. W takich przypadkach wystarczy powiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej oraz dzielnicowego. W pilnych przypadkach zgłoszenia należy dokonać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.