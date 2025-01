Jechał pijany bez prawa jazdy z dwójką małych dzieci Data publikacji 23.01.2025 Powrót Drukuj 28-latek przewoził dwójkę swoich dzieci i ich matkę mając prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna, jak się okazało, nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania. Dodatkowo nikt w pojeździe nie miał zapiętych pasów, a w aucie nie było wymaganych przepisami fotelików do przewożenia dzieci. Zachowanie kierującego świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważeniu bezpieczeństwa pasażerów.

We wtorek, 21.01.2025 r., w Nowodomkach, w powiecie łosickim, policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali do kontroli drogowej kierującego mazdą. Powodem interwencji było przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 21 km/h . Podczas kontroli funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie wykazało prawie 2 promile alkoholu w organizmie. W aucie, oprócz kierującego podróżowała również dwójka jego małych dzieci (1 rok i 4 lata) oraz 24-letnia kobieta, która była ich matką. Kierujący, pasażerka oraz maluchy nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, a w aucie nie było wymaganych przepisami fotelików do przewożenia dzieci.

Nie były to jedyne przewinienia kierowcy mazdy. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że 28-latek nigdy nie posiadał prawa jazdy. Za to przewinienie musi liczyć się z karą grzywny nie niższą niż 1,5 tys. zł, karą aresztu, a nawet z karą pozbawienia wolności. Mężczyzna odpowie również za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, co zagrożone jest karą nawet 3 lat pozbawienia wolności i wysoką grzywną.

Zachowanie kierującego świadczy o skrajnej nieodpowiedzialności i lekceważeniu bezpieczeństwa pasażerów, w tym małych dzieci. Apelujemy o rozwagę na drodze i przypomnimy, że każde zignorowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa może prowadzić do tragicznych konsekwencji.