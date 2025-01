Oddali krew dla 13-letniego Huberta Data publikacji 23.01.2025 Powrót Drukuj Na terenie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku odbyła się honorowa zbiórka krwi. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji oddali krew na rzecz 13-letniego Huberta. Większość dawców to osoby regularnie oddające krew. Podczas akcji 30 funkcjonariuszy oddało honorowo ponad 13 litrów krwi. Dodatkowo kilka osób zarejestrowało się jako potencjalni dawcy szpiku. Zachęcamy również wszystkich do oddawania krwi. To nic nie kosztuje.

O tym, jak dużą rolę odgrywa krew w życiu każdego z nas, nie trzeba nikomu tłumaczyć. To bezcenna substancja, której nie da się wyprodukować, ani kupić, dlatego rzadko kiedy jest jej pod dostatkiem. Wiedzą o tym doskonale policjanci, którzy czynnie włączają się w liczne akcje krwiodawstwa, stając się honorowymi dawcami.

Cel był szczególny, bo zebrana krew zostanie przekazana dla 13-letniego Huberta, syna policyjnego małżeństwa. Chłopiec walczy z poważną chorobą, o której niedawno dowiedzieli się jego rodzice. W takich momentach liczy się przede wszystkim wzajemne wsparcie i solidarność nas wszystkich.

Wszystkim dawcom gorąco dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach. Zachęcamy wszystkich do oddawania krwi i do zarejestrowania się jako potencjalny dawca szpiku. Można w ten sposób uratować komuś życie.