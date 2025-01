43-latek odpowie za atak na interweniujących policjantów Data publikacji 23.01.2025 Powrót Drukuj Kara do 5 lat pozbawienia wolności grozi 43-latkowi, który w trakcie interwencji popełnił szereg przestępstw. Znieważył i naruszył nietykalność cielesną interweniujących policjantów z powiatu lubińskiego, po tym, jak mundurowi podjęli wobec niego czynności służbowe na zgłoszenie obsługi jednego z hoteli, gdzie agresor miał zakłócać porządek. Mężczyzna odpowie także za kierowanie pojazdem mechanicznym pomimo orzeczonego sądownie zakazu prowadzenia pojazdów.

Chwilę przed godziną 11:00 w środowe popołudnie (22.01.2025) lubińscy policjanci Wydziału Prewencji zostali poproszeni o pomoc przez pracowników jednego z hotelu na terenie miasta, pod którym agresywny mężczyzna miał się awanturować z obsługą oraz zakłócać porządek.

Po przyjeździe na miejsce mundurowi zastali adresata interwencji na zewnątrz obiektu. Mężczyzna był silnie pobudzony i wulgarny. Krzyczał, że szuka swojej żony oraz odgrażał się obsłudze hotelu.

W trakcie próby jego legitymowania napastnik nie wykonywał poleceń oraz rzucił się na patrol policyjny, szarpiąc za mundury, kopiąc i uderzając funkcjonariuszy, którzy próbowali wyjaśnić z nim sytuację.

Wobec takiego zachowania, ich reakcja mogła być tylko stanowcza. Napastnik został obezwładniony i w kajdankach doprowadzony do policyjnego aresztu. Analizując zajście, policjanci dodatkowo ustalili, że mężczyzna wcześniej kierował samochodem osobowym pomimo ciążącego na nim sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Lubinianin usłyszy zarzuty m.in. naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy oraz niestosowania się do sądowego zakazu, za co grozi kara do 5 lat więzienia.

Każde tego typu zachowanie wobec policjantów i innych funkcjonariuszy publicznych wymienionych w definicji z art. 115 § 13 polskiego kodeksu karnego, będzie wiązało się ze stanowczą reakcją i doprowadzeniem osoby przed wymiar sprawiedliwości.