6 zatrzymanych do oszustwa „na pracownika banku”

Data publikacji 23.01.2025

Do 8 lat pozbawienia wolności może grozić pięciu mężczyznom w wieku od 18 do 59 lat oraz 19-latce, którzy zostali zatrzymani dzięki zaangażowaniu i determinacji funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Wszyscy są podejrzani o udział w oszustwie, w wyniku którego 51-letni mężczyzna został nakłoniony do wykonania przelewów w łącznej kwocie ponad 380 000 złotych. Troje z zatrzymanych już zostało tymczasowo aresztowanych, a o losach pozostałych wkrótce zdecyduje sąd. Przypominamy! Nie wierz w telefonicznie przekazywane historie. A gdy otrzymasz informację, że twoje oszczędności są zagrożone, bądź musisz przekazać gotówkę, by ktoś ci bliski uniknął odpowiedzialności. Bądź pewny - to oszustwo.