Wpadł poszukiwany listem gończym za oszustwa na ponad 300 000 złotych Data publikacji 24.01.2025 Powrót Drukuj Oszusta poszukiwanego listem gończym zatrzymali wczoraj poszukiwacze z KMP Lublin. Mężczyzna został zauważony przez policjantów na skrzyżowaniu, gdy jechał samochodem. Był kompletnie zaskoczony zatrzymaniem. 34-latek brał udział w wyłudzeniu pieniędzy na kwotę ponad 300 000 złotych. Do odbycia ma karę 3 lat więzienia.

Wczoraj policjanci z Referatu Poszukiwań i Identyfikacji Osób KMP w Lublinie zwrócili uwagę na samochód maki BMW, który zatrzymał się na sąsiednim pasie. Kierujący przypominał im poszukiwanego listem gończym i zarządzeniem o ustaleniu miejsca pobytu 34-latka. Policjanci postanowili pojechać za tym pojazdem i upewnić się co do tożsamości kierującego. Jak się okazało, mężczyzna jechał do pobliskiego marketu. Tam policjanci zdecydowali o zatrzymaniu. 34-latek był kompletnie zaskoczony i nie spodziewał się zdecydowanej reakcji kryminalnych.

Mężczyzna do odbycia ma karę 3 lat pozbawienia wolności za oszustwa metodą „na policjanta”. Do tych zdarzeń doszło w latach 2016-2017. Grupa, w której uczestniczył mieszkaniec Lublina dokonywała przestępstw na terenie całego kraju. Łączne straty w trakcie postępowania oszacowane zostały na ponad 300 000 złotych.

Zatrzymany po wykonaniu czynności procesowych został doprowadzony do zakładu karnego.