Mianowanie funkcjonariuszy Policji garnizonu łódzkiego na wyższe stopnie policyjne Data publikacji 24.01.2025 Powrót Drukuj 24 stycznia 2025 roku, w auli im. nadinsp. Henryka Wardęskiego w siedzibie łódzkiego garnizonu, odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której insp. Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi mianował na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszy w korpusie aspirantów i podoficerów.

W uroczystej zbiórce wzięli udział: insp . Arkadiusz Sylwestrzak Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, mł. insp . Adam Jurek Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi, asp. sztab . Robert Kołodziejczyk Wiceprzewodniczący ZW NSZZP województwa łódzkiego, Komendanci oraz Zastępcy Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu łódzkiego, Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, Naczelnicy komórek organizacyjnych KWP w Łodzi i oczywiście zgromadzeni funkcjonariusze oczekujący na akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

Dzisiejsza uroczystość miała szczególny charakter. Funkcjonariusze z naszego województwa, z wynikiem pozytywnym ukończyli szkolenie zawodowe aspiranckie, które objęło elementy psychologii warsztaty komunikacyjne, organizację służby i pracy, metody pracy operacyjnej, postępowania w sprawach o wykroczenia, wybrane zagadnienia z cyberprzestępczości, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, taktyk i technik interwencji. W program wpisane było także wyszkolenie strzeleckie.

Policjanci podczas szkolenia zawodowego podoficerskiego natomiast, wzbogacali wiedzę oraz doskonalili swoje umiejętności między innymi w zakresie etyki zawodowej, zagadnień z zakresu prawa wykroczeń, postępowania przygotowawczego, czy też wybranych zagadnień dotyczących ruchu drogowego.

Podczas uroczystej zbiórki odczytano rozkazy personalne podpisane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi a szef łódzkich policjantów wręczył akty mianowania na wyższe stopnie policyjne w korpusie aspirantów 51 funkcjonariuszom Policji, z rąk insp. Sylwestrzaka 21 funkcjonariuszy odebrało akty mianowania w korpusie podoficerów.

Komendant Sylwestrzak zwrócił się do uczestników uroczystej zbiórki a przede wszystkim do awansowanych funkcjonariuszy:

,, Awansowani w stopniu aspiranta i sierżanta, drodzy policjanci, to dla Was wielki dzień, bo dziś rozpoczynacie początek Waszek kariery zawodowej, pniecie się w górę. Każdy stopień, to pewne doświadczenie, dużo nauki, która jest już za Wami, a myślę, że to początek przyszłej kariery zawodowej. Każdy z Was musiał zacząć od stopnia posterunkowego, a niektórzy z Was otrzymali dzisiaj stopień młodszego aspiranta i sierżanta. To wielki zaszczyt i honor dla nas, że tak wielu z Was ukończyło kurs podoficerski i aspirancki. Mam nadzieję, że to Wasz profesjonalizm, cele, jakie określiliście na przyszłość, będą determinowały Was by osiągać jeszcze więcej i sięgać jeszcze wyżej, czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję za to, że podjęliście chęć podniesienia Waszych kwalifikacji zawodowych.To jest niezmiernie ważne w naszej formacji, bo składa się ona z ludzi i tego co sobą reprezentują. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, to także podnoszenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa. Gratuluję jeszcze raz za uzyskanie stopnia aspiranta, jak i sierżanta.”

Dagmara Mościńska

foto: podkom . Adam Dembiński / asp . Kamila Sowińska

video: mł.asp . Mateusz Piliński