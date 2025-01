Podejrzani o posiadanie i handel narkotykami w rękach łódzkich policjantów Data publikacji 24.01.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, przy wsparciu funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi, zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę podejrzanych o posiadanie narkotyków oraz obrót znaczną ilością substancji psychotropowych o łącznej wadze blisko 1300 gramów. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu dwóch podejrzanych zostało aresztowanych na najbliższe trzy miesiące.

21 stycznia 2025 roku funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi o godzinie 9.00 pojechali na ulicę Jastarnia, aby zatrzymać, a następnie doprowadzić do śródmiejskiej prokuratury 27-latka zgodnie z wydanym wcześniej postanowieniem z Prokuratury Rejonowej Łódź - Śródmieście. Z uwagi na podejrzenie posiadania przez mężczyznę broni w mieszkaniu, w czynnościach brali udział funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Łodzi (SPKP).

Pod wytypowanym adresem nikt nie otwierał drzwi mimo, że mundurowi wiedzieli, że podejrzewany przebywa we wnętrzu mieszkania. Podjęto decyzję o wejściu siłowym. 27- latek został zatrzymany. Podczas przeszukania stróże prawa znaleźli różnego rodzaju narkotyki oraz rewolwer gazowy. Zatrzymany został przewieziony na dalsze czynności do Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego łódzkiej komendy.

W tym samym czasie inni funkcjonariusze pojechali na ulicę Śmigłego Rydza w Łodzi. Tam z kolei dzięki wnikliwej analizie zebranego wcześniej materiału dowodowego policjanci ustalili, że zatrzymany wprowadzał do obrotu substancje psychotropowe. Podczas obserwacji kryminalni zauważyli podejrzanie zachowującego się mężczyznę w BMW. Po chwili wysiadł z auta i poszedł do pobliskiego bloku. Funkcjonariusze poszli za nim i bacznie mu się przyglądali. W pewnym momencie wszedł do jednego z mieszkań i po chwili wyszedł z pakunkiem. Na widok policjantów odrzucił go próbując uciec. Na nic się zdały jego zamiary- został zatrzymany. Jak się okazało, 26- latek miał w torbie blisko 1200 gramów środków odurzających i substancji psychotropowych. Ponadto mężczyzna po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazał się być poszukiwany listem gończym.

Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z łódzkiej komendy wrócili do mieszkania z którego wyszedł zatrzymany, aby sprawdzić co kryło się w jego wnętrzu. Ponieważ drzwi były zamknięte i nikt nie reagował na polecenia - podjęta została decyzja o wejściu siłowym przy ponownym wsparciu funkcjonariuszy z SPKP w Łodzi. W jednym z pomieszczeń skrył się 26-latek wraz z 37-letnią kobietą. Oboje zostali zatrzymani. Podczas przeszukania tym razem przy pomocy psa policyjnego specjalizującego się w wykrywaniu narkotyków, zabezpieczone zostały kolejne środki odurzające.

Po zebraniu przez śledczych z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi materiałów dowodowych, wszyscy zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej Łódź - Śródmieście zarzuty. 27-latek za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości środków odurzających oraz ich posiadanie decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Za popełnione przestępstwa grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Drugi z zatrzymanych za posiadanie znacznych ilości narkotyków podzielił losy pierwszego z zatrzymanych i najbliższe miesiące spędzi w więziennej celi. Natomiast dwoje zatrzymanych z ulicy Śmigłego Rydza w Łodzi za posiadania środków zabronionych prawem zostali objęci policyjnym dozorem.