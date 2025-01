Kolejny raz, dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji wałbrzyskiego dyżurnego, nie doszło do tragedii Data publikacji 25.01.2025 Powrót Drukuj W niedzielę, 19 stycznia 2025 roku, nadkom. Krzysztof Sobolewski - dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu – po raz kolejny wykazał się w trakcie służby ogromną wiedzą i błyskawicznym działaniem. Gdy odebrał telefon od 37-latki, która poinformowała, że zamierza odebrać sobie życie, natychmiast rozpoczął rozmowę z kobietą, starając się ją uspokoić i zdobyć jak najwięcej informacji o jej lokalizacji. W tym samym czasie jego zastępca – podkom. Marcin Jaroszewicz - wysłał policyjny patrol na miejsce. Mundurowi dotarli na czas i dzięki szybkim działaniom do tragedii nie doszło.

Oficer dyżurny oraz jego zastępca to bez wątpienia jedne z najważniejszych funkcji w policyjnych strukturach. W codziennej służbie na stanowisku dowodzenia muszą zmagać się często z zaskakującymi sytuacjami skutkującym nierzadko ogromnym stresem. Niejednokrotnie to od ich decyzji może zależeć ludzkie życie. W tym wypadku ogromne doświadczenie przyczyniło się do skutecznej pomocy osobie w kryzysie emocjonalnym.

W niedzielę, 19 stycznia 2025 roku, kilka minut po północy nadkom. Krzysztof Sobolewski - oficer dyżurny, pełniący służbę na stanowisku kierowania Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, otrzymał telefoniczne zgłoszenie od mieszkanki miasta, która powiadomiła go, że chce popełnić samobójstwo.

Funkcjonariusz tak poprowadził rozmowę z kobietą, że po kilku minutach wiedział, gdzie się ona znajduje. Mając tę kluczową informację, jego zastępca – podkom. Marcin Jaroszewicz - natychmiast skierował na miejsce patrol Policji, który szybko dotarł do 37-latki.

W tym przypadku liczyła się każda sekunda, ze względu na zagrożenie życia kobiety. Po rozmowie telefonicznej z dyżurnym, a następnie z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji I w Wałbrzychu, którzy ją odnaleźli, 37-latka zrezygnowała jednak ze swojego zamiaru. Decyzją wezwanego na miejsce zespołu pogotowia ratunkowego została ostatecznie przewieziona do szpitala.

Bez wątpienia dynamika oraz stanowczość podjętych działań przez dyżurnego i jego zastępcę przyczyniły się do uratowania kolejnego życia. To następny przykład profesjonalizmu i zaangażowania wałbrzyskich policjantów, którzy każdego dnia swojej służby starają się sumiennie wypełniać słowa roty ślubowania.

Policjanci przypominają, że prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu zdarzają się gorsze chwile, niepowodzenia. Wtedy często nie wiemy, jak poradzić sobie z problemami. Co ważne - nie musimy być z nimi sami. Są osoby, które nam pomogą całkowicie bezpłatnie i anonimowo. Zawsze możemy zwrócić się do specjalistów. Najlepiej nawiązać kontakt z organizacją pomocową, np. Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego, które dyżuruje pod numerem telefonu 800 702 222.

Wsparciem służą również pracownicy telefonu zaufania dla osób cierpiących na depresję, telefon: 22 484 88 01.