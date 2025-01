Zarzuty za zdewastowanie budynku komisariatu Powrót Drukuj Trwa przesłuchanie 45-letniego obywatela Gruzji, który w piątek (24.01.25 r.) po godzinie 14:00 celowo wjechał osobowym peugeotem do budynku Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście. Próbując kilkukrotnie, ostatecznie sforsował autem szklane drzwi prowadzące do pomieszczenia dla interesantów.

Po konsultacji z prokuratorem mężczyzna usłyszy zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (1,8 promila) oraz zniszczenia mienia co zakwalifikowano jako czynu o charakterze chuligańskim. Dziś (25.01) jeszcze policjanci wystąpią z wnioskiem do prokuratora o tymczasowe aresztowanie 45-latka.

Przypomnijmy:

w piątek (24.01.2025 r.) o godzinie 14:13 45-letni obywatel Gruzji celowo wjechał w budynek Komisariatu Policji Bydgoszcz-Śródmieście prowadzonym przez siebie autem marki Peugeot. Mężczyzna kilkukrotnie wjeżdżał w szklane drzwi prowadzące do pomieszczenia dla interesantów. Na szczęście w środku był tylko jeden petent, który, widząc co się dzieje, zdołał się schronić w głębi pomieszczenia. Na zaistniałą sytuację natychmiast zareagowała służba dyżurna i inni policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. 45-latek został poddany badaniu trzeźwości, które wykazało 1,8 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie.