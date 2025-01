Gorzycki policjant w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 25.01.2025 Powrót Drukuj Policjant zauważył poszukiwanego mężczyznę, kiedy jechał samochodem ze swoją rodziną. Stróż prawa zatrzymał 28-latka i przekazał wezwanemu na miejsce dzielnicowemu. Dzięki jego reakcji poszukiwany za zniszczenie cudzego mienia mężczyzna trafi za kratki i odsiedzi zaległą karę.

Policjant Zespołu Patrolowo - Interwencyjnego Komisariatu Policji w Gorzycach - st. post . Adam Brzoza, będąc w czasie wolnym od służby, jechał samochodem ze swoją rodziną. Na ulicy Raciborskiej w Rogowie zauważył mężczyznę, który zgodnie z jego wiedzą, miał być poszukiwany. Mężczyzna był dobrze znany gorzyckiemu mundurowemu. Do tej pory ukrywał się przed organami ścigania, dlatego, kiedy go zauważył, postanowił natychmiast go zatrzymać.

Policjant wezwał na miejsce dzielnicowego, który potwierdził w policyjnych systemach, że 28-letni mieszkaniec powiatu wodzisławskiego jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia kary 4 miesięcy więzienia za zniszczenie cudzej rzeczy.

Dzięki zdecydowanej reakcji gorzyckiego policjanta poszukiwany trafił za kratki.

Policjantem jest się całą dobę, także po zdjęciu policyjnego munduru. Reakcja na przejawy naruszeń porządku prawnego, czy ukrywanie się osób przed organami ścigania, to nasz odruch bezwarunkowy. Ponieważ policjant to wyjątkowy zawód dla wyjątkowych ludzi.