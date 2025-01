Zatrzymany za groźby Data publikacji 27.01.2025 Powrót Drukuj W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej groźbami wobec Prezesa Zarządu Fundacji WOŚP, policjanci monitorują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Ujawniona przez funkcjonariuszy informacja przesłana pocztą email była bardzo niepokojąca, dlatego do sprawy zaangażowano policjantów Wydziału Kryminalnego z KMP i KWP w Łodzi. Wspólne działania zakończyły się zatrzymaniem 60-latka.

Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest jednym z podstawowych zadań policji. Funkcjonariusze reagują na zgłoszenia dotyczące gróźb karalnych kierowanych pod adresem różnych osób. Jedna z takich informacji została ujawniona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Radomia. Dzięki ich zaangażowaniu odnaleziony został wpis, który zawierał groźby wobec Prezesa Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Sprawą zajęli się policjanci z garnizonu łódzkiego. Ustalili, że groźby wysłał łodzianin ze swojej poczty email. Kryminalni od razu przystąpili do weryfikacji tej wiadomości. Gdy ustalili dane 60-latka, odnaleźli go w jego miejscu pracy na terenie Łodzi, gdzie 25 stycznia 2025 roku został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich o rozsądne i odpowiedzialne korzystanie z portali i komunikatorów internetowych. Pamiętajmy, że w sieci nigdy nie jesteśmy do końca anonimowi, a nasze bezprawne zachowanie pozostawia ślad i może pociągnąć za sobą reakcję organów ścigania oraz odpowiedzialność karną.

( KWP w Łodzi / kp)

Film przedstawia policjantów, którzy prowadzą zatrzymanego.