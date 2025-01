Polska prezydencja rozpoczyna prace horyzontalnej grupy ds. Narkotyków w Radzie Unii Europejskiej Data publikacji 30.01.2025 Powrót Drukuj Polska objęła przewodnictwo w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG) w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej na pierwsze półrocze 2025 roku. Przewodniczącym HDG został podinsp. Michał Aleksandrowicz z Centralnego Biura Śledczego Policji, a jego zastępcą dr Artur Malczewski z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Działania w ramach prezydencji to efekt wspólnej pracy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Polska obejmuje przewodnictwo HDG

Od stycznia 2025 roku Polska objęła przewodnictwo w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG) – kluczowej grupie roboczej Rady Unii Europejskiej zajmującej się koordynacją polityki antynarkotykowej na poziomie UE. W ramach prezydencji polski zespół będzie kierował pracami grupy, skupiając się na kluczowych priorytetach związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z narkotykami syntetycznymi oraz wzmocnieniem współpracy międzynarodowej.

Przewodniczącym HDG został podinspektor Michał Aleksandrowicz, Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Centralnego Biura Śledczego Policji oraz jednocześnie Przewodniczący unijnej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne. Funkcję współprzewodniczącego objął dr Artur Malczewski, Kierownik Działu Badań, Monitoringu i Współpracy Międzynarodowej w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zakres działań HDG

Horyzontalna Grupa ds. Narkotyków została utworzona w 1997 roku i od tego czasu odpowiada za zarządzanie i prowadzenie prac Rady UE w zakresie polityki narkotykowej. HDG zajmuje się zarówno aspektami legislacyjnymi, jak i ogólną strategią polityki antynarkotykowej, koncentrując się na redukcji podaży i popytu na substancje psychoaktywne.

HDG ściśle współpracuje z unijnymi agencjami, takimi jak Europejska Agencja ds. Narkotyków (EUDA) oraz Europol, a także z organizacjami międzynarodowymi i państwami spoza UE.

Nasze motto: „United against synthetic drug threats: safeguarding lives, strengthening resilience”

Podczas polskiej prezydencji w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG) przyjęto motto „United against synthetic drug threats: safeguarding lives, strengthening resilience” („Zjednoczeni przeciw zagrożeniom związanym z narkotykami syntetycznymi: ochrona życia, wzmacnianie odporności”). Hasło to odzwierciedla kluczowe założenia polskiej prezydencji, które koncentrują się na kompleksowym podejściu do zwalczania zagrożeń wynikających z rosnącej obecności narkotyków syntetycznych w Europie.

Motto podkreśla trzy kluczowe aspekty działań podejmowanych przez Polskę w ramach HDG:

Jedność i współpraca – skuteczna walka z narkotykami syntetycznymi wymaga wspólnych działań państw członkowskich, unijnych agencji oraz partnerów międzynarodowych. Polska będzie dążyć do pogłębienia współpracy w ramach instrumentu EMPACT oraz inicjowania nowych działań na rzecz eliminacji zagrożeń związanych z narkotykami.

Ochrona życia – narkotyki syntetyczne, w szczególności syntetyczne opioidy i nowe substancje psychoaktywne, stanowią rosnące zagrożenie dla zdrowia publicznego. Kładziemy szczególny nacisk na wzmocnienie mechanizmów zapobiegania zgonom związanym z przedawkowaniami, w tym na opracowanie skuteczniejszych strategii ochrony społeczeństwa i poprawy dostępu do działań redukcji szkód.

Wzmacnianie odporności – wzrost dostępności narkotyków syntetycznych wymaga elastycznych i skutecznych narzędzi reagowania, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Zamierzamy działać na rzecz wzmacniania zdolności państw członkowskich do identyfikowania i neutralizowania zagrożeń, zarówno poprzez lepsze wykorzystanie zasobów Europolu i EUDA, jak i przez promowanie innowacyjnych rozwiązań legislacyjnych i operacyjnych.

Priorytety polskiej prezydencji

Podczas polskiej prezydencji w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG) Polska będzie przewodniczyć pracom Unii Europejskiej w obszarze polityki antynarkotykowej, w tym reprezentować UE podczas 68. Sesji Komisji ds. Środków Odurzających ONZ (CND) w Wiedniu.

Kluczowe obszary działań

Aktualizacja Paktu przeciwko narkotykom syntetycznym.

Nowa strategia i plan działania UE w obszarze narkotyków.

Reprezentacja UE w CND i projekt rezolucji ONZ

Działania podejmowane w ramach polskiej prezydencji w HDG będą koncentrować się na wzmacnianiu bezpieczeństwa publicznego, ochronie zdrowia oraz międzynarodowej współpracy na rzecz zwalczania przestępczości narkotykowej.

Wzmocnienie współpracy międzynarodowej i regionalnej

Polska prezydencja kładzie duży nacisk na zacieśnienie współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i z kluczowymi partnerami spoza UE. W szczególności planowane są intensywne działania z USA, Ukrainą, Mołdawią, Brazylią i państwami Azji Centralnej, aby skuteczniej przeciwdziałać transgranicznej przestępczości narkotykowej.

Współpraca CBŚP i KCPU

Realizacja działań HDG w czasie polskiej prezydencji to efekt doskonałej współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. CBŚP wnosi swoje doświadczenie operacyjne w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, natomiast KCPU zapewnia zaplecze eksperckie w zakresie badań, monitoringu oraz polityki redukcji szkód.

Dzięki tej synergii Polska jest gotowa skutecznie przewodzić pracom HDG, zapewniając odpowiednie narzędzia zarówno w zakresie ścigania przestępczości, jak i prewencji oraz terapii uzależnień.

EMPACT - Europejska Multidyscyplinarna Platforma Przeciwdziałania Zagrożeniom Przestępczym (EMPACT) zajmuje się najważniejszymi zagrożeniami związanymi z przestępczością zorganizowaną i poważną przestępczością międzynarodową w UE. EMPACT wzmacnia współpracę wywiadowczą, strategiczną i operacyjną między władzami krajowymi, instytucjami i organami UE oraz partnerami międzynarodowymi. EMPACT działa w cyklach czteroletnich, koncentrując się na wspólnych priorytetach UE w zakresie przestępczości.