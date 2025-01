Dialog w sprawie migrantów Data publikacji 29.01.2025 Powrót Drukuj Dzisiaj, 29 stycznia br. w Komendzie Głównej Policji zawarta została deklaracja w sprawie obustronnej współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM), powiązaną z Organizacją Narodów Zjednoczonych.

Stronę policyjną reprezentowali I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka insp. Krzysztof Łaszkiewicz oraz zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Monika Golik. Natomiast stronę Organizacji IOM reprezentowała Szefowa Misji IOM Polska Livia Styp-Rekowska wraz z Koordynatorkami IOM Hanną Dobrzyńską i Ewą Gierszewską.



Współpraca IOM z Policją opierać się będzie na projektach edukacyjnych, rozwojowych oraz badawczych. Już wcześniej w ramach międzyrządowej współpracy wielu policjantów zostało przeszkolonych w zakresie skomplikowanych procesów migracyjnych, pracy z migrantami, a także zwalczania handlu ludźmi. Podpisanie deklaracji o współpracy pozwoli na dalszy rozwój kompetencji prawnych i społecznych policjantów w zakresie szeroko rozumianej migracji oraz lepszego zrozumienia sensu pomocy humanitarnej oraz zapewniania bezpieczeństwa fizycznego migrantów, także w aspekcie przestępstw popełnianych z nienawiści.

Sygnatariusze deklaracji uzgodnili, że działania związane z egzekwowaniem prawa, prewencją, edukacją i bezpieczeństwem publicznym podejmowane przez Komendę Główną Policji oraz działania związane z zarządzaniem migracjami, działalnością badawczą i pomocą humanitarną podejmowane przez IOM będą koordynowane, w możliwym zakresie, w celu osiągnięcia optymalnej współpracy i wyeliminowania niepotrzebnego powielania działań.



Obszary współpracy obejmować będą, w zależności od dostępności zasobów, wdrażanie inicjatyw związanych z pracą ze społecznością migrantów, konsultacje w zakresie opracowywania i wdrażania projektów i inicjatyw wspierających migrantów w Polsce oraz badania naukowe w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Zawarte w dokumencie punkty wpisują się w codzienny charakter służby policyjnej, gdzie wymagane są: respektowanie praw i wolności człowieka, zasady równego traktowania i zasad etyki zawodowej oraz otwartość na przeciwdziałanie krzywdom ludzi, również tych, przybywających do Polski z różnych stron świata.



Szefowa Misji IOM Polska Livia Styp-Rekowska w swoim wystąpieniu podziękowała serdecznie za dotychczasową, wieloletnią już współpracę z Policją w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi i zapewniła o gotowości do wzmacniania kompetencji funkcjonariuszy w zakresie komunikacji i pracy z osobami z doświadczeniem migracji, w szczególności tymi należącymi do grup wymagających szczególnego traktowania.

– Skala wyzwań związanych z zarządzeniem migracjami dramatycznie wzrosła w ciągu ostatnich kilku dekad, podczas których więcej osób opuszcza swoje domy z powodu różnych czynników ekonomicznych, politycznych, społecznych i środowiskowych. Przemieszczanie się i osiedlanie osób stanowi także duże wyzwanie dla ich bezpieczeństwa i porządku publicznego, nad którym czuwają organy administracji państwowej. To między innymi dzięki pracy Policji prawa migrantów są przestrzegane, a sami migranci mogą liczyć na interwencję i wsparcie ze strony przedstawicieli Policji. Zmiany zachodzące w ostatnich dekadach wpłynęły również na charakter migracji – w ostatnich latach Polska z kraju emigracyjnego stała się krajem imigracyjnym, co jest wyzwaniem dla całego społeczeństwa, w tym społeczności lokalnej. Wraz z Policją angażujemy się w działania środowiskowe, inicjatywy przybliżające mieszkańcom poznanie służb w swoim mieście i budowanie zaufania do funkcjonariuszy. Doświadczenia IOM wyniesione ze współpracy z Policją nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich pozwalają wierzyć, że jest to słuszna droga i wspólny wysiłek IOM oraz Policji odgrywa istotną rolę w budowaniu społeczeństwa otwartego na różnorodność – powiedziała podczas spotkania Szefowa Misji IOM Polska.



Z kolei nadinsp. Roman Kuster nawiązując do aktualnych wydarzeń za naszą wschodnią granicą i podkreślił znaczenie tej współpracy oraz wspomniał o wielkim egzaminie logistycznym i humanitarnym, jaki zdali polscy policjanci dbając o bezpieczny proces uchodźczy i migracyjny w pierwszych miesiącach wojny w Ukrainie. Komendant zaznaczył również, że: – Policja jest wielką liczbowo formacją i zdarzają się błędy, ale nigdy nie będzie przyzwolenia na dyskryminację, na nierówne traktowanie jakiegokolwiek człowieka, z jakiejkolwiek przyczyny. W tej materii stale będziemy akcentować te kwestie w ramach rozwoju edukacji policyjnej.

Na poszerzenie dotychczasowej współpracy z IOM pozwala również nowe rozwiązanie, jakim jest Policyjna Platforma Ochrony Praw Człowieka, która tworzy miejsce i pole do stałego dialogu na rzecz profesjonalizacji działań policjantów w kontakcie ze społeczeństwem. Platforma będzie również stanowić wsparcie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym zakresie. Utworzenie Platformy wynikło z potrzeby usystematyzowania współpracy Policji z innymi podmiotami w obszarach skupionych na szeroko rozumianych prawach i wolnościach człowieka oraz z zadania zawartego w Planie wzmacniania systemu ochrony praw człowieka w Policji na 2024 rok. Policyjna Platforma Ochrony Praw Człowieka będzie również formą komunikacji ze społeczeństwem obywatelskim i podmiotami publicznymi. Głównym celem Platformy jest potrzeba dalszej profesjonalizacji służby policjantów w kontakcie ze społeczeństwem, poprzez różne formy wzajemnej aktywności, mające na celu wzmacnianie praworządności w codziennych działaniach na rzecz ochrony i bezpieczeństwa ludzi.



Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) jest organizacją międzyrządową, agendą ONZ ds. migracji. IOM powstało w 1951 r. W skład Organizacji wchodzą 173 kraje członkowskie, w tym od 1992 roku Polska. Misją IOM jest promowanie uporządkowanej migracji z poszanowaniem praw człowieka, dla dobra wszystkich. IOM wspiera kraje w sprostaniu wyzwaniom operacyjnym i społeczno-gospodarczym związanym z migracjami, pomaga migrantom, chroni ich prawa. IOM działa w Polsce od 2002 roku na mocy porozumienia z rządem polskim i prowadzi różnego rodzaju programy migracyjne, w tym między innymi działania wspierające integrację migrantów i migrantek ze społeczeństwem polskim. Biuro od lat pracuje z instytucjami państwowymi, samorządami i pracodawcami, prowadzi działania informacyjne, szkolenia oraz udziela bezpośredniego wsparcia osobom z doświadczeniem migracyjnym, w tym obywatelom polskim. Ponadto IOM w Polsce wdraża projekty skierowane do sektora prywatnego mające na celu promowanie etycznej rekrutacji, poszanowania praw migrantów i migrantek, a także eliminowania pracy przymusowej oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi.



Tekst i zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”