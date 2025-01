11 zarzutów oszustwa dla 34-latki z Rzeszowa

Data publikacji 30.01.2025 Powrót Drukuj

Policjanci zatrzymali 34-letnią kobietę, która oszukała co najmniej 11 podmiotów gospodarczych. Podawała się za pracownika jednej z wyższych uczelni i zamawiała towar na faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Mieszkanka Rzeszowa usłyszała 11 zarzutów oszustwa na łączną kwotę 32 tysięcy złotych. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 8 lat.