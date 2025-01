Policjanci i celnicy bezwzględni w walce z nielegalnym hazardem Data publikacji 30.01.2025 Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci, zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą, przy współpracy z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej po raz kolejny skutecznie uderzyli w przestępczość hazardową. Na terenie powiatu świdnickiego i głogowskiego zlikwidowano nielegalne salony gier. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 15 automatów do gier hazardowych, na które wymagana jest specjalna koncesja. Za organizowanie gier hazardowych bez wymaganej koncesji oprócz wysokiej grzywny 100 tysięcy złotych za każdy automat, grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy we współpracy z funkcjonariuszami Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu realizowali czynności służbowe ukierunkowane na zwalczanie nielegalnego hazardu.

Z informacji posiadanych przez służby wynikało, że w pomieszczeniu znajdującym się na terenie powiatu świdnickiego mają znajdować się automaty do gier hazardowych, na które wymagana jest specjalna koncesja. Ta informacja bardzo szybko potwierdziła się. Kiedy policjanci i celnicy weszli do lokali urządzenia były włączone do prądu i gotowe do pracy. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 7 nielegalnych automatów do gier hazardowych o wartości nie mniejszej niż 21 tysięcy złotych oraz środki pieniężne w kwocie ponad 5,5 tysiąca złotych. Maszyny oraz banknoty przekazane zostały funkcjonariuszom Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, którzy prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.

W obszarze zwalczania przestępczości hazardowej mogą pochwalić się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Wspólne działania z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do zabezpieczenia łącznie 8 nielegalnych automatów do gier hazardowych. Przeprowadzone czynności potwierdziły, że zabezpieczane na terenie powiatu głogowskiego automaty warte są blisko 100 tysięcy złotych. Ponadto na poczet przyszłych kar administracyjnych funkcjonariusze zabezpieczyli banknoty w kwocie blisko 15 tysięcy złotych.

Przeprowadzone eksperymenty procesowe potwierdziły, że automaty działają w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych. Na wszystkich zabezpieczonych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna.

Policjanci i celnicy w dalszym ciągu będą bezwzględni w ujawnianiu i zwalczaniu tego rodzaju nielegalnego procederu oraz zapowiadają kontynuację takich działań. Z odpowiedzialnością karną muszą liczyć się właściciele automatów, ich współpracownicy oraz właściciele lokali, w których odbywają się nielegalne gry hazardowe.

Za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednego automatu. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3.